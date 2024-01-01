Дружина Остапчука прокоментувала материнство Могилевської

Блогерка Катерина Полтавська. Фото: Instagram/poka.tya

Співачка Наталія Могилевська стала головним ньюзмейкером Нового року в українському шоу-бізнесі. 48-річна артистка зізналась, що на початку повномасштабної війни вона всиновила двох сестер, яким зараз 12 та три роки. Молода дружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка Катерина Полтавська прокоментувала цю подію в житті Народної артистки України.

Відповідна сторіз з’явилась в Instagram Полтавської.

Читайте також:

Дружина Остапчука про Могилевську

23-річна Полтавська почитала коментарі під публікацією Могилевської. За словами Катерини, вона очікувала побачити позитив, але не обійшлось без хейту. Найбільше блогерку обурив коментар "Не факт, що вона їм буде хорошою мамою".

Полтавська не розуміє користувачів соцмереж, які вважають, що дівчаткам було б краще в дитячому будинку.

"Сруть все, абсолютно все. Це навіть не сумно: це катастрофа, абсолютна деградація. Захоплююсь усіма жінками, які дали родину дітям, у яких її не було. Це вчинок людини з величезним серцем", — зазначила дружина Остапчука.

Наталія Могилевська з доньками. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya

Також Полтавська подякувала дружині телеведуча Тімура Мірошниченка, Інні, за її роботу щодо поліпшення процесу всиновлення в нашій країні. Цього року зіркова родина всиновила хлопчика, але стикнулись з багатьма складнощами. Могилевська про подібне не розповідала і відмовилась більше коментувати подробиці життя доньок.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Остапчук з молодою дружиною показали свою ялинку. Також ми розповідали, що дружина Остапчука відповіла на провокативне запитання про його колишніх.