Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Дружина Остапчука прокоментувала материнство Могилевської arrow

Дружина Остапчука прокоментувала материнство Могилевської

1 січня 2024 20:14
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Дружина Остапчука прокоментувала материнство Могилевської
Блогерка Катерина Полтавська. Фото: Instagram/poka.tya
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Співачка Наталія Могилевська стала головним ньюзмейкером Нового року в українському шоу-бізнесі. 48-річна артистка зізналась, що на початку повномасштабної війни вона всиновила двох сестер, яким зараз 12 та три роки. Молода дружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка Катерина Полтавська прокоментувала цю подію в житті Народної артистки України. 

Відповідна сторіз з’явилась в Instagram Полтавської.

Читайте також:

Дружина Остапчука про Могилевську

23-річна Полтавська почитала коментарі під публікацією Могилевської. За словами Катерини, вона очікувала побачити позитив, але не обійшлось без хейту. Найбільше блогерку обурив коментар "Не факт, що вона їм буде хорошою мамою".

Полтавська не розуміє користувачів соцмереж, які вважають, що дівчаткам було б краще в дитячому будинку. 

"Сруть все, абсолютно все. Це навіть не сумно: це катастрофа, абсолютна деградація. Захоплююсь усіма жінками, які дали родину дітям, у яких її не було. Це вчинок людини з величезним серцем", — зазначила дружина Остапчука. 

Наталія Могилевська з доньками. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya

Також Полтавська подякувала дружині телеведуча Тімура Мірошниченка, Інні, за її роботу щодо поліпшення процесу всиновлення в нашій країні. Цього року зіркова родина всиновила хлопчика, але стикнулись з багатьма складнощами. Могилевська про подібне не розповідала і відмовилась більше коментувати подробиці життя доньок. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Остапчук з молодою дружиною показали свою ялинку. Також ми розповідали, що дружина Остапчука відповіла на провокативне запитання про його колишніх.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі