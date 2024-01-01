Жена Остапчука прокомментировала материнство Могилевской

Блогерша Екатерина Полтавская. Фото: Instagram/poka.tya

Певица Наталья Могилевская стала главным ньюзмейкером Нового года в украинском шоу-бізнесе. 48-летняя артистка призналась, что в начале полномасштабной войны она усыновила двух сестер, которым сейчас 12 и три года. Молодая жена шоумена Владимира Остапчука, блогерша Екатерина Полтавская прокомментировала это событие в жизни Народной артистки Украины.

Соответствующая сториз появилась в Instagram Полтавской.

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23-летняя Полтавская прочитала комментарии под публикацией Могилевской. По словам Екатерины, она ожидала увидеть позитив, но не обошлось без хейта. Больше всего блогершу возмутил комментарий "Не факт, что она им будет хорошей мамой".

Полтавская не понимает пользователей соцсетей, считающих, что девочкам было бы лучше в детском доме.

"Срут все, абсолютно все. Это даже не грустно: это катастрофа, абсолютная деградация. Увлекаюсь всеми женщинами, которые дали семью детям, у которых ее не было. Это поступок человека с огромным сердцем", — отметила жена Остапчука.

Наталья Могилевская с дочерьми. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya

Также Полтавская поблагодарила жену телеведущую Тимура Мирошниченко, Инну, за ее работу по улучшению процесса усыновления в нашей стране. В этом году звездная семья усыновила мальчика, но столкнулась со многими сложностями. Могилевская о подобном не рассказывала и отказалась больше комментировать подробности жизни дочерей.

Напомним, ранее мы писали, что Остапчук с молодой женой показали свою елку. Также мы рассказывали, что жена Остапчука ответила на провокационный вопрос о его бывших.