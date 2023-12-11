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Остапчук з молодою дружиною показали свою ялинку — відео

11 грудня 2023 21:37
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Стас Кожушко
Редактор
Остапчук з молодою дружиною показали свою ялинку — відео
Шоумен Володимир Остапчук та блогерка Катерина Полтавська. Фото: Instagram/poka.tya
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

До Різдва та Нового року залишається все менше часу. Українці починають прикрашати ялинки у своїх оселях. Так зробили й шоумен Володимир Остапчук з 23-річною обраницею, блогеркою Катериною Полтавською.

Відповідне відео з’явилось в соцмережах Остапчука.

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Зіркова пара вирішила цього року прикрасити ялинку мінімалістично. Полтавська розповіла підписникам, що це була її ініціатива. 

"Думаю, як сказати йому, що ті іграшки, які він купив минулого року на купу грошей, у цьому році непотрібні. Тому що я хочу прикрасити ялинку лише гірляндою", — написала у своїх сторіз Полтавська. 

Шоумен лаконічно підписав відео: "Ми в останній вагон зі своїм джингл белс". Більше деталей декору новорічної ялинки у своїх сторіз знову показала молода блогерка. Полтавська опублікувала фотографію, на якій під ялинкою стоять дві іграшки.

Іграшки під ялинкою Остапчука та Полтавської. Скриншот: Instagram/poka.tya

В коментарях під відео з поцілунками зіркової пари та прикрашанням ялинки підписники Володимира та Катерини залишили здебільшого компліменти та жарти. 

  • Я весь час переживала, щоб свічка не підпалила волосся Каті
  • Катя така тендітна крихітка 
  • Хвилювалась за волосся більше, ніж за себе
  • Ялинка красива, і пара чудова. Щастя вам.

Нагадаємо, раніше ми писали, як Полтавська випросила в Остапчука подарунок на Миколая за 60 тисяч гривень. Також ми розповідали, що молода дружина Остапчука відповіла на провокативне запитання про його колишніх.

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