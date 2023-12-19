Українці засудили дружину Решетніка за надмірні веселощі під час війни

Христина Решетнік в автомобілі. Фото: Instagram Христини Решетнік

Дружина відомого українського телеведучого Григорія Решетніка Христина похизувалась розкішним образом. Жінка весело станцювала на камеру у святковому вбранні та не на жарт роздратувала українців таким відео під час повномасштабної війни.

Відповідними кадрами Христина Решетнік поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Нове відео Христини Решетнік

На офіційній сторінці дружини постійного ведучого шоу "Холостяк" і "Холостячка" Христини Решетнік з’явилося нове відео. На ньому жінка показала себе в розкішній короткій сукні, яка блищала на камеру, і туфлях на підборах, додавши до свого образу маленьку дамську сумочку.

На кадрах дружина українського ведучого танцює з усмішкою на обличчі, демонструючи себе у всій красі. На фото можна побачити блиск камер, ніби її фотографують журналісти. Залишати довгий підпис під відео Христина не стала, а лише написала одне слово.

"Зйомка", — написала дружина Григорія Решетніка в описі під своїм новим відео в соціальній мережі Instagram.

Відео зі сторінки Христини Решетнік. Фото: скриншот з Instagram

Реакція українців на нові кадри Христини Решетнік

Побачивши чергове відео, де дружина Григорія Решетніка посміхається і танцює на камеру, її підписники не змогли промовчати. Люди почали залишати незадоволену думку стосовно цього відео у коментарях під ним в Instagram.

Представниця тієї касти, якій війна по цимбалах

Коли вже закінчаться ці хвастощі????? Гидко, бридко. Це типу "Дивіться, зараз я ще гарніша, дивіться, дивіться"

Не можу назвати тебе шановною. За кошти, які витратила на свій наряд, ти мала б купити взуття якісне воїнам. Хлопці в окопах мокнуть. А ти танцюєш. Ти — мати трьох синів

Гидко дивитися на ці танці і на те, що в голові нічого немає. Війна в країні, щоб донатити і допомагати, ви тільки показуєте, в якій розкоші живете

Коментар зі сторінки Христини Решетнік. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Христини Решетнік. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Христини Решетнік. Фото: скриншот з Instagram

Христина Решетнік на концерті Бейонсе

Кохана Григорія Решетніка не так давно відвідала концерт легендарної співачки Бейонсе. Жінка поділилася своїми враженнями від виступу артистки і зізналася, що вона довго не могла туди потрапити.

Христина Решетнік на концерті Бейонсе. Фото: скриншот з Instagram

А ось підписникам не дуже сподобалися розваги Христини, тому під її відео з концерту Бейонсе з’явилися негативні коментарі.

Чоловіку трьох дітей дають дозвіл виїхати, щоб відвідати концерт((( Поки інші чоловіки боронять кожний клаптик землі! Ганьба та сором

Жах !!!!! Майте повагу до дівчат, жінок, які втратили своїх чоловіків

Виставляти такі відео недоречно, коли за кожен метр нашої землі проливається кров наших хлопців. Решетнік, не дратуй людей своєю поведінкою

Коментар зі сторінки Христини Решетнік. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Христини Решетнік. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що дружина Григорія Решетніка висловилася про скандальне весілля, яке вів її чоловік.

Раніше ми розповідали про те, що Христина Решетнік розкрила секрет власної стрункості.

Також ми повідомляли про те, що кохана ведучого Григорія Решетніка розповіла про свою подорож за кордон.