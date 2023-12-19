Украинцы осудили жену Решетника за чрезмерное веселье во время войны

Кристина Решетник в автомобиле. Фото: Instagram Кристины Решетник

Жена известного украинского телеведущего Григория Решетника Кристина похвасталась роскошным образом. Женщина весело станцевала на камеру в праздничном наряде и не на шутку разозлила украинцев таким видео во время полномасштабной войны.

Соответствующими кадрами Кристина Решетник поделилась на своей странице в Instagram.

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Новое видео Кристины Решетник

На официальной странице жены постоянного ведущего шоу "Холостяк" и "Холостячка" Кристины Решетник появилось новое видео. На нем женщина показала себя в роскошном коротком платье, сверкавшем на камеру, и туфлях на каблуках, добавив к своему образу маленькую дамскую сумочку.

На кадрах жена украинского ведущего танцует с улыбкой на лице, демонстрируя себя во всей красе. На фото можно увидеть блеск камер, как будто ее фотографируют журналисты. Оставлять длинную подпись под видео Кристина не стала, а только написала одно слово.

"Съемка", — написала жена Григория Решетника в описании под своим новым видео в социальной сети Instagram.

Видео со страницы Кристины Решетник. Фото: скриншот из Instagram

Реакция украинцев на новые кадры Кристины Решетник

Увидев очередное видео, где жена Григория Решетника улыбается и танцует на камеру, ее подписчики не смогли промолчать. Люди начали оставлять недовольное мнение по поводу этого видео в комментариях под ним в Instagram.

Представительница той касты, которой война по барабану

Когда уже закончится это хвастовство????? Отвратительно, противно. Это типа "Смотрите, сейчас я еще красивее, смотрите, смотрите"

Не могу назвать тебя уважаемой. За средства, которые потратила на свой наряд, ты должна была купить обувь качественную воинам. Ребята в окопах мокнут. А ты танцуешь. Ты — мать троих сыновей

Противно смотреть на эти танцы и на то, что в голове ничего нет. Война в стране, чтобы донатить и помогать, вы только показываете, в какой роскоши живете

Комментарий со страницы Кристины Решетник. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Кристины Решетник. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Кристины Решетник. Фото: скриншот из Instagram

Кристина Решетник на концерте Бейонсе

Возлюбленная Григория Решетника не так давно посетила концерт легендарной певицы Бейонсе. Женщина поделилась своими впечатлениями от выступления артистки и призналась, что долго не могла туда попасть.

Кристина Решетник на концерте Бейонсе. Фото: скриншот из Instagram

А вот подписчикам не очень понравились развлечения Кристины, поэтому под ее видео с концерта Бейонсе появились негативные комментарии.

Мужчине троих детей дают разрешение уехать, чтобы посетить концерт ((( Пока другие мужчины защищают каждый клочок земли! Позор и стыд

Ужас!!!!! Имейте уважение к девушкам, женщинам, которые потеряди своих мужчин

Выставлять такие видео неуместно, когда за каждый метр нашей земли проливается кровь наших ребят. Решетник, не раздражай людей своим поведением

Комментарий со страницы Кристины Решетник. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Кристины Решетник. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что жена Григория Решетника высказалась о скандальной свадьбе, которую вел ее муж.

Раньше мы рассказывали о том, что Кристина Решетник раскрыла секрет собственной стройности.

Также мы сообщали о том, что возлюбленная ведущего Григория Решетника рассказала о своем путешествии за границу.