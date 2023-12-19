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Жена Решетника разозлила украинцев весельями во время войны

19 декабря 2023 12:24
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Украинцы осудили жену Решетника за чрезмерное веселье во время войны
Кристина Решетник в автомобиле. Фото: Instagram Кристины Решетник
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Жена известного украинского телеведущего Григория Решетника Кристина похвасталась роскошным образом. Женщина весело станцевала на камеру в праздничном наряде и не на шутку разозлила украинцев таким видео во время полномасштабной войны.

Соответствующими кадрами Кристина Решетник поделилась на своей странице в Instagram.

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Новое видео Кристины Решетник

На официальной странице жены постоянного ведущего шоу "Холостяк" и "Холостячка" Кристины Решетник появилось новое видео. На нем женщина показала себя в роскошном коротком платье, сверкавшем на камеру, и туфлях на каблуках, добавив к своему образу маленькую дамскую сумочку.

На кадрах жена украинского ведущего танцует с улыбкой на лице, демонстрируя себя во всей красе. На фото можно увидеть блеск камер, как будто ее фотографируют журналисты. Оставлять длинную подпись под видео Кристина не стала, а только написала одно слово.

"Съемка", — написала жена Григория Решетника в описании под своим новым видео в социальной сети Instagram.

Публикация со страницы Кристины Решетник
Видео со страницы Кристины Решетник. Фото: скриншот из Instagram

Реакция украинцев на новые кадры Кристины Решетник

Увидев очередное видео, где жена Григория Решетника улыбается и танцует на камеру, ее подписчики не смогли промолчать. Люди начали оставлять недовольное мнение по поводу этого видео в комментариях под ним в Instagram.

  • Представительница той касты, которой война по барабану
  • Когда уже закончится это хвастовство????? Отвратительно, противно. Это типа "Смотрите, сейчас я еще красивее, смотрите, смотрите"
  • Не могу назвать тебя уважаемой. За средства, которые потратила на свой наряд, ты должна была купить обувь качественную воинам. Ребята в окопах мокнут. А ты танцуешь. Ты — мать троих сыновей
  • Противно смотреть на эти танцы и на то, что в голове ничего нет. Война в стране, чтобы донатить и помогать, вы только показываете, в какой роскоши живете
Комментарий со страницы Кристины Решетник
Комментарий со страницы Кристины Решетник. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Кристины Решетник
Комментарии со страницы Кристины Решетник. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Кристины Решетник
Комментарий со страницы Кристины Решетник. Фото: скриншот из Instagram

Кристина Решетник на концерте Бейонсе

Возлюбленная Григория Решетника не так давно посетила концерт легендарной певицы Бейонсе. Женщина поделилась своими впечатлениями от выступления артистки и призналась, что долго не могла туда попасть.

Публикация со страницы Кристины Решетник
Кристина Решетник на концерте Бейонсе. Фото: скриншот из Instagram

А вот подписчикам не очень понравились развлечения Кристины, поэтому под ее видео с концерта Бейонсе появились негативные комментарии.

  • Мужчине троих детей дают разрешение уехать, чтобы посетить концерт ((( Пока другие мужчины защищают каждый клочок земли! Позор и стыд
  • Ужас!!!!! Имейте уважение к девушкам, женщинам, которые потеряди своих мужчин
  • Выставлять такие видео неуместно, когда за каждый метр нашей земли проливается кровь наших ребят. Решетник, не раздражай людей своим поведением
Комментарий со страницы Кристины Решетник
Комментарий со страницы Кристины Решетник. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Кристины Решетник
Комментарии со страницы Кристины Решетник. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что жена Григория Решетника высказалась о скандальной свадьбе, которую вел ее муж.

Раньше мы рассказывали о том, что Кристина Решетник раскрыла секрет собственной стройности.

Также мы сообщали о том, что возлюбленная ведущего Григория Решетника рассказала о своем путешествии за границу.

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