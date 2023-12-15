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Решетнік прокоментувала скандальне весілля, яке вів її чоловік

15 грудня 2023 15:21
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Решетнік виправдала свого чоловіка за слова на скандальному весіллі на Львівщині
Дружина Григорія Решетніка Христина на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Дружина українського телеведучого Григорія Решетніка Христина дала відверте інтерв’ю Славі Дьоміну. Під час спілкування з ведучим жінка згадала скандальне весілля колишнього прокурора, яке не так давно вів її чоловік.

Інтерв’ю з Христиною Решетнік можна подивитися на каналі Слави Дьоміна в YouTube.

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Христина Решетнік про скандальне весілля експрокурора

Кохана ведучого шоу "Холостяк" і "Холостячка" зізнається, що вона зі своїм чоловіком Григорієм зараз не боїться критики з боку людей, тому що вони досить довго йшли до того, щоб стати популярними. Більш того, Христина зазначила, що вони навіть напишуть книгу про складний шлях своєї сім’ї. 

"Ми не боїмося критики, тому що ми довго йшли до популярності. Вона не впала на голову в один момент. В кінці життя ми з Гришею напишемо книгу, де розкажемо, через що довелося пройти нам усім, нашій сім’ї, які моменти були. Це були дуже складні й емоційно складні моменти", — розповіла Христина Решетнік.

Кристина Решетник на интервью Славы Демина
Дружина Григорія Решетніка Христина на інтерв'ю Слави Дьоміна. Фото: скриншот з 

Вона прокоментувала нещодавнє весілля колишнього прокурора і експрацівниці ДБР на Львівщині, яке стало скандальним. Христина висловилася саме про слова свого чоловіка, який вів це весілля, де він сказав, що гуляє вся Україна.

"Якийсь час ми не вважали за потрібне вийти і одразу говорити, тому що ми розуміли, що відбувається накал у суспільстві. Я розумію людей, які подивилися відео, де Гріша сказав фразу. Це фраза, яка була вирізана зі сценарного плану. Зараз така ситуація в Україні, що болить за все, за кожну новину. Тому ми взяли паузу", — також додала жінка.

Скандальне весілля експрокурора на Львівщині

Під час повномасштабної війни в Україні на Львівщині відбулося весілля експрокурора Ростислава Ільницького і колишньої працівниці ДБР Роксолани Москви, яке стало дуже гучним. На заході співали деякі українські зірки, зокрема, Оля Полякова, DZIDZIO і Олександр Пономарьов.

Публікація зі сторінки Joseph Dymydivskyi
Весілля експрокурора і колишньої працівниці ДБР на Львівщині. Фото: скриншот з Twitter

До того ж ведучим на цьому весіллі був Григорій Решетнік, якого після цього одразу почали критикувати українці.

Публікація зі сторінки Joseph Dymydivskyi
Виступ українських зірок на скандальному весіллі на Львівщині. Фото: скриншот з Twitter

Нагадаємо, ми писали про те, що дружина Григорія Решетніка показала себе щасливою на відео і роздратувала українців. 

Раніше ми розповідали про те, що ведучий Григорій Решетнік відповів на критику за закордонні поїздки. 

Також ми повідомляли про те, що кохана ведучого Григорія Решетніка розповіла про свою подорож за кордон. 

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