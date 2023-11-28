Дружина соліста "Скай" після новини про розлучення назвала його аб'юзером

Олег Собчук з дружиною Марією. Фото: instagram.com/sob4ukmari/

Дружина музиканта Олега Собчука, Марія, після новини про розлучення, поділилася подробицями їхнього шлюбу. Жінка назвала його аб'юзером і показала його погрози.

Переписку з чоловіком Марія виклала в Instagram.

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Лідер гурту "Скай", співак Олег Собчук розлучається з дружиною Марією після 20 років шлюбу. Колишня кохана артиста розповіла про токсичні стосунки.

Дружина Олега Собчука Марія про їхній шлюб. Фото: instagram.com/sob4ukmari/

"20 років стажу моїх токсичних відносин. Дякую менталці, що вона в мене така сильна. На жаль, зараз це проектується на дітей", — сказала Марія.

Жінка показала листування із Олегом Собчуком. Музикант у жорсткій формі обговорює з Марією побут та житло.

Переписка дружини Олега Собчука. Фото: instagram.com/sob4ukmari/

Дружина Олега Собчука Марія про їхній шлюб. Фото: instagram.com/sob4ukmari/

"Авто не купляю тобі через твій язик і обзивання мене пустишкою. Будеш продовжувати – лишишся без квартири. Роздерибанимо майно і все. Мені це вигідніше навіть. Я теж свої права знаю, це не залякування. Ноут планую купити, але по твоєму відношенню – вже не факт. Ти список хорошого, що я зробив, хоч раз склала? Невдячне створіння…Немає ані бажання, ані часу везти з тобою ці суперечки. По тобі все ясно давно. Доказувати нічого я тобі не збираюся, треба швидше розлучитися", — пише Олег Собчук.

Колишня дружина артиста називає його "аб'юзером".

"Ось так реагує аб'юзер, коли ти починаєш говорити правду про нього. Вперше за 20 років! Зараз я щаслива і пишаюся собою! Нікому більше не дозволю так поводитися. Ця жінка на фото намагається прийти до себе, любити себе, а не чекати підтвердження, що я заслуговую на любов і добро", — каже Марія.

Олег Собчук та його дружина Марія виховують двох дітей — дочку Тетяну та сина Арсена.

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