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Жена солиста "Скай" после новости о разводе назвала его абьюзером

28 ноября 2023 15:14
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Жена солиста "Скай" после новости о разводе назвала его абьюзером
Олег Собчук с супругой Марией. Фото: instagram.com/sob4ukmari/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Жена музыканта Олега Собчука, Мария, после новости о разводе, поделилась подробностями их брака. Женщина назвала его абьюзером и показала его угрозы.

Переписку с мужем Мария выложила в Instagram.

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Развод Олега Собчука после 20 лет брака

Лидер группы "Скай", певец Олег Собчук, разводится с женой Марией после 20 лет брака. Бывшая возлюбленная артиста рассказала о токсичных отношениях.

 

Жена Олега Собчука Мария об их браке. Фото: instagram.com/sob4ukmari/
Жена Олега Собчука Мария об их браке. Фото: instagram.com/sob4ukmari/

"20 лет стажа моих токсических отношений. Спасибо менталке, что она у меня так сильна. К сожалению, сейчас это проектируется на детей", — сказала Мария.

Женщина показала переписку с Олегом Собчуком. Музыкант в жесткой форме обсуждает с Марией быт и жилье.

 

Переписка супруги Олега Собчука Переписка супруги Олега Собчука. Фото: instagram.com/sob4ukmari/ с мужчиной. Фото: instagram.com/sob4ukmari/
Переписка супруги Олега Собчука. Фото: instagram.com/sob4ukmari/

 

Жена Олега Собчука Мария об их браке. Фото: instagram.com/sob4ukmari/
Жена Олега Собчука Мария об их браке. Фото: instagram.com/sob4ukmari/

"Авто не покупаю тебе из-за твоего языка и за то что называешь меня пустышкой. Будешь продолжать — останешься без квартиры. Раздерибаним имущество и все. Мне это выгоднее даже. Я тоже свои права знаю, это не запугивание. Ноут планирую купить, но из-за твоего отношения — уже не факт. Ты список хорошего, что я сделал, хоть раз составила? Неблагодарное создание…Нет ни желания, ни времени вести с тобой эти споры. По тебе все ясно давно. Олег Собчук.

Бывшая жена артиста называет его "абъюзером".

"Вот так реагирует абьюзер, когда ты начинаешь говорить правду о нем. Впервые за 20 лет! Сейчас я счастлива и горжусь собой! Никому больше не позволю так себя вести. Эта женщина на фото пытается прийти к себе, любить себя, а не ждать "подтверждение, что я заслуживаю любви и добра" , — говорит Мария.

Олег Собчук и его жена Мария воспитывают двоих детей — дочь Татьяну и сына Арсена.

Напомним, Потап показал совместное видео сс Каменских из-за границы на фоне слухов о разрыве.

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