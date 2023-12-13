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Дружина Тимура Мірошниченка була проти їхніх стосунків

13 грудня 2023 13:00
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Дружина Тимура Мірошниченка була проти їхніх стосунків
Тимур та Інна Мірошнченки. Фото: instagram.com/_inna_mi_/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Інна Мірошниченко розповіла, що спочатку не вірила в можливі стосунки зі своїм вже нинішним чоловіком Тимуром. Проблема була в тому, що він "занадто" усміхнений та красивий.

Про це дружина Мірошниченка розповіла в своєму instagram.

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Дружина відомого українського телеведучого Тимура Мірошниченко зізналась, що не вірила в їхні стосунки. Її першою думкою було, що побудувати сім'ю не вийде.

Причиною такого висновку було те, що Тимур занадто гарним, сильно всім подобається, багато усміхається. Тоді Інна Мірошниченко вважала ці якості ознакою легковажності.  

Жінка була впевнена, що на нього не можна буде покластися і що він не зробить її щасливою. Проте всі ці думки виявились похибкою логіки.

"Як добре, що другою думкою було "але якщо не спробую, то не дізнаюсь". І я дізналась, що ти найтурботливіший, найлюблячий, найнадійніший партнер у всьому світі. А тим часом між першою і другою думкою промайнуло 27 місяців, тому ти ще й найтерплячіший партнер у світі!" — розповіла зірка.

Нагадаємо що нещодавно дружина Тімура Мірошниченка розповіла, чому знову наважилася на всиновлення дитини.

Раніше Інна Мірошниченко замилувала різдвяною фотосесією прийомного сина.

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