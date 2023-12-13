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Жена Тимура Мирошниченко была против их отношений

13 декабря 2023 13:00
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Жена Тимура Мирошниченко была против их отношений
Тимур и Инна Мирошнченко. Фото: instagram.com/_inna_mi_/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Инна Мирошниченко рассказала, что поначалу не верила в возможные отношения со своим уже нынешним мужем Тимуром. Проблема была в том, что он "слишком" улыбающийся и красивый.

Об этом жена Мирошниченко рассказала в своем instagram.

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Инна Мирошниченко думала, что у них "ничего не получится"

Супруга известного украинского телеведущего Тимура Мирошниченко призналась, что не верила в их отношения. Ее первым мнением было, что построить семью не получится.

Причиной такого вывода было то, что Тимур слишком хорош, сильно всем нравится, много улыбается. Тогда Инна Мирошниченко считала эти качества признаком легкомыслия.

Женщина была уверена, что на него нельзя будет положиться и он не сделает ее счастливой. Однако все эти мысли оказались ошибкой логики.

"Как хорошо, что вторым мнением было "но если не попробую, то не узнаю". И я узнала, что ты самый заботливый, самый любящий, самый надежный партнер во всем мире. А между тем между первым и вторым мнением прошло 27 месяцев, поэтому ты еще и самый терпеливый партнер в мире!" — рассказала звезда.

Напомним, что недавно жена Тимура Мирошниченко рассказала, почему снова решилась на усыновление ребенка .

Ранее Инна Мирошниченко восхищалась рождественской фотосессией приемного сына .

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