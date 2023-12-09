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Інна Мірошниченко замилувала різдвяною фотосесією прийомного сина

9 грудня 2023 13:25
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Інна Мірошниченко замилувала різдвяною фотосесією прийомного сина
Інна та Тімур Мірошниченки з прийомним сином. Фото: instagram.com/_inna_mi_/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Інна Мірошниченко порадувала фоловерів яскравою фотосесією свого прийомного сина Марселя. Хлопчик позував з мамою і татом у різдвяній локації.

Фото Інна поділилася у своїй соціальній мережі.

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Інна та Тімур Мірошниченки всиновили хлопчика цього року. Дружина шоумена розповіла, що раніше у Марселя була лише одна фотографія з дитячого будинку. Тож тепер хлопчик має досвід у фотосесіях та регулярно стає героєм маминого блогу.

 

Інна та Тімур Мірошниченки з прийомним сином. Фото: instagram.com/_inna_mi_/
Інна та Тімур Мірошниченки з прийомним сином. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

 

Інна та Тімур Мірошниченки з прийомним сином. Фото: instagram.com/_inna_mi_/
Інна та Тімур Мірошниченки з прийомним сином. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

 

Інна Мірошниченко з прийомним сином. Фото: instagram.com/_inna_mi_/
Інна Мірошниченко з прийомним сином. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

 

Інна Мірошниченко з прийомним сином. Фото: instagram.com/_inna_mi_/
Інна Мірошниченко з прийомним сином. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

 

Інна Мірошниченко з прийомним сином. Фото: instagram.com/_inna_mi_/
Інна Мірошниченко з прийомним сином. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

"Привіт, я Марсель. Рівно півроку тому, 9 червня вихователька сказала, що до мене прийшли мама і тато. Я не розумів, що це таке, але пішов подивитися. Там були ось ці двоє, і вони мені сподобались. Вони кажуть, що люблять. І що не можна облизувати йоршик. Я поки не розумію чому. Думаю, що вони неправі. Але в іншому я з ними дуже щасливий. Здається, я вже розумію, що таке мама і тато. Це ті, хто завжди поруч. Хто слухає. Хто обіймає. Хто заспокоює, коли плачу. Хто постійно каже, що любить. Я ще не знаю, що таке "любить", але мені це слово дуже подобається. Хай у всіх будуть мама і тато, які люблять", — підписала від імені Марселя фото Інна.

Нещодавно Інна Мірошниченко розповіла, що з чоловіком планує всиновити ще одну дитину. І хоча процес підготовки документів дуже складний і вимагає чимало часу, родина готова піти на це заради щастя ще одного малюка.

Нагадаємо, дружина Тімура Мірошниченка зачарувала першою різдвяною фотосесією з трьома дітьми.

Раніше дружина Тімура Мірошниченка розповіла, чому знову наважилася на всиновлення дитини.

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