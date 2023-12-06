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Дружина Тімура Мірошниченка зачарувала першою різдвяною фотосесією з трьома дітьми

6 грудня 2023 14:56
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Дружина Тімура Мірошниченка зачарувала першою різдвяною фотосесію з трьома дітьми
Тімур Мірошниченко з сином Марко. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Інна та Тімур Мірошниченко порадували сімейною зйомкою з трьома дітьми. Пара цього року всиновила хлопчика і це їхня перша спільна різдвяна фотосесія.

Відповідний допис з'явився на сторінці у соціальних мережах пари.

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На фото родина позує з донькою Мією та синами Марко та Марселем бля різдвяної ялинники. Теплі кадри показав фотограф пари.

 

 

 

"І навіть, якщо фотосесія йде не зовсім за планом, а іноді й взагалі перетворюється на хаос. З часом такі сімейні світлини все одно стають справжнім скарбом. Сподіваюсь, що так буде і з цією зйомкою", — написав фотограф.

Інна Мірошниченко раніше поділилася, що зйомка далася родині непросто, адже діти були дуже активними.

"Після цієї зйомки ми вирішили розпочати пити, але ще не розпочали, досі відходимо від того хаосу", — прокоментувала дружиниа Тімура Мірошниченка.

Родина також поділилася, як прикрашала ялинку вдома. Подія теж виявилася знаковою.

"Перша ялинка Марселя. Ризиковано з нашого боку, маючи дитину, якій все цікаво і кожне "обережно" звучить, як виклик, але…Ми віримо в стійкість ялинки і іграшок — найслабші вже пішли від нас", — прокоментувала Інна Мірошниченко.

Тімур та Інна Мірошниченко всиновили Марселя цього року. Пара не приховує, що збирається взяти в родину ще одну дитину.

Нагадаємо, дружина Тімура Мірошниченка розповіла, чому не поспішає всиновити ще дитину.

Раніше дружина Тімура Мірошниченка зізналася, чому не народила дитину, а вдалася до всиновлення.

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