Жена Тимура Мирошниченко очаровала первую рождественскую фотосессию с тремя детьми

Тимур Мирошниченко с сыном Марко. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko/

Инна и Тимур Мирошниченко порадовали семейной съемкойу с тремя детьми. Пара в этом году усыновила мальчика и это их первая совместная рождественская фотосессия.

Соответствующий пост появился на странице в социальных сетях пары.

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Яркая фотосессия Мирошниченко

На фото семья позирует с дочерью Мией и сыновьями Марко и Марселем у рождественской елки. Теплые кадры показал фотограф пары.

"И даже если фотосессия идет не совсем по плану, а иногда и вообще превращается в хаос. Со временем такие семейные фото все равно становятся настоящим сокровищем. Надеюсь, что так будет и с этой съемкой", — написал фотограф.

Инна Мирошниченко поделилась, что съемка далась семье непросто, ведь дети были очень активными.

"После этой съемки мы решили начать пить, но еще не начали, до сих пор отходим от того хаоса", — прокомментировала жена Тимура Мирошниченко.

Семья также поделилась, как украшала елку дома. Событие тоже оказалось знаковым.

"Первая елка Марселя. Рискованно с нашей стороны, имея ребенка, которому все интересно и каждое "осторожно" звучит, как вызов, но…Мы верим в устойчивость елки и игрушек — самые слабые уже покинули нас", — прокомментировала Инна Мирошниченко.

Тимур и Инна Мирошниченко усыновили Марселя в этом году. Пара не скрывает, что собирается взять в семью еще одного ребенка.

Напомним, жена Тимура Мирошниченко рассказала, почему не спешит усыновить еще ребенка.

Ранее жена Тимура Мирошниченко призналась, почему не родила ребенка, а решила усыновить.