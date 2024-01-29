Дружина Віктора Павліка розповіла про причини затримки мовлення у їхнього сина

Дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова з сином. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Дружина співака Віктора Павліка Катерина Репяхова розповіла стан здоров'я їхнього дворічного сина Михайла. Блогерка зізналася, коли почалися проблеми з мовою у хлопчика.

Про це стало відомо з Instagram дружини артиста.

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Катерина Репяхова відповіла на запитання фоловерів. Підписники цікавилася здоров'ям сина блогерки. Минулого року Катерина повідомила, що у її сина сталася затримка мовленнєвого розвитку.

Дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова з сином. Фото: instagram.com/repyahovakate/

"Міша до 1,5 року розвивався, як всі дітки. Потім сильно захворів і у нас трапився відкат у розвитку. Повне усвідомлення прийшло у квітні 2023 року. За тиждень ми вже були у невролога. Квітень 2023 — Міші був рік і 11 місяців", — поділилася Репяхова.

Дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова прокоментувала стан сина. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова прокоментувала стан сина. Фото: instagram.com/repyahovakate/

За словами дружини співака, щеплення тут не відіграло жодної ролі.

Катерина не лікує сина у невролога, адже у Михасика немає відхилень в головному мозку.

"В нашому випадку медикаментозне лікування виключене, лише педагогічний розвиток", — говорить Катерина.

"Говорить "мама", "ді (йди), "дай". Повторює звуки (не завжди). Але найголовніше не те, що він говорить слова, а те, що він набагато-набагато краще розуміє звернену мову. Механічну пам'ять можна отримати завдяки стимуляції, але в нас інший шлях. Мова це не лише відтворювати звуки (експресивне мовлення). Не менш важливим є імпресивне мовлення — розуміння почутого. Без другого не буде першого", — додала Репяхова.

Також блогерка підтримала інших батьків, які мають дітей з подібними проблемами.

Нагадаємо, Катерина Репяхова показала своє ідеальне дитинство.

Раніше дружина Віктора Павліка відверто зізналася, чому не бачиться з його дочкою.