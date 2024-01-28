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Дружина Віктора Павліка відверто зізналася, чому не бачиться з його дочкою

28 січня 2024 09:03
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Дружина Віктора Павліка відверто зізналася, чому не бачиться з його дочкою
Блогерка Катерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Блогерка Катерина Репяхова відповіла на запитання фоловерів про її особисте життя. Підписники поцікавилися, чи бачиться вона з донькою Віктора Павліка.

Відповідь Репяхова дала у своїх соціальних мережах.

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Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп'яхова, відверто зізналася, що не бачиться з донькою свого чоловіка Христиною від попереднього шлюбу. Репяхова відповіла, що вона у чудових стосунках з Христиною, але вони не бачаться, причину блогерка не розповіла.

 

Блогерка Катерина Репяхова розповіла, чи бачиться її син з дочкою чоловіка. Фото: instagram.com/repyahovakate/
Блогерка Катерина Репяхова розповіла, чи бачиться її син з дочкою чоловіка. Фото: instagram.com/repyahovakate/

 

Блогерка Катерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/
Блогерка Катерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/

За словами Реп'яхової, вона не втручається у це. А лише ініціює зустрічі Михася з бабусею, мамою Віктора Павліка.

"Не бачимося. Чому не питайте. Я відповідаю за своїх родичів. З усіма моїми Михась бачиться. З Христиною ми в прекрасних стосунках. Але ініціативи від неї ніколи не було побачити Михася. Від Віктора Павліка теж (щоб вони побачилися). А я зі своїми ініціативами не лізу. Я ініціюю тільки зустріч з бабусею Шурою. Тому що це святе", — написала дружина Павліка.

Катерина відповіла на ще одне запитання: якою бачить себе через п'ять років: "З власною кватирою, мамою двох".

Нагадаємо, дружина Віктора Павліка похизувалася фігурою у купальнику після місяців тренувань.

Раніше Даша Квіткова приміряла зухвалий образ та розповіла про стосунки з Добриніним.

блогери
Віктор Павлик
українські зірки
Катя Репяхова

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