Дружина Віктора Павліка відверто зізналася, чому не бачиться з його дочкою

Блогерка Катерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Блогерка Катерина Репяхова відповіла на запитання фоловерів про її особисте життя. Підписники поцікавилися, чи бачиться вона з донькою Віктора Павліка.

Відповідь Репяхова дала у своїх соціальних мережах.

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Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп'яхова, відверто зізналася, що не бачиться з донькою свого чоловіка Христиною від попереднього шлюбу. Репяхова відповіла, що вона у чудових стосунках з Христиною, але вони не бачаться, причину блогерка не розповіла.

Блогерка Катерина Репяхова розповіла, чи бачиться її син з дочкою чоловіка. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Блогерка Катерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/

За словами Реп'яхової, вона не втручається у це. А лише ініціює зустрічі Михася з бабусею, мамою Віктора Павліка.

"Не бачимося. Чому не питайте. Я відповідаю за своїх родичів. З усіма моїми Михась бачиться. З Христиною ми в прекрасних стосунках. Але ініціативи від неї ніколи не було побачити Михася. Від Віктора Павліка теж (щоб вони побачилися). А я зі своїми ініціативами не лізу. Я ініціюю тільки зустріч з бабусею Шурою. Тому що це святе", — написала дружина Павліка.

Катерина відповіла на ще одне запитання: якою бачить себе через п'ять років: "З власною кватирою, мамою двох".

Нагадаємо, дружина Віктора Павліка похизувалася фігурою у купальнику після місяців тренувань.

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