Жена Виктора Павлика рассказала о причинах задержки речи у их сына

Супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова с сыном. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Супруга певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала о состоянии здоровья их двухлетнего сына Михаила. Блогер призналась, когда начались проблемы с речью у мальчика.

Об этом стало известно из Instagram супруги артиста.

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Екатерина Репяхова ответила на вопросы фолловеров. Подписчики интересовалась здоровьем сына блогера. В прошлом году Екатерина сообщила, что у ее сына произошла задержка речевого развития.

Супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова с сыном. Фото: instagram.com/repyahovakate/

"Миша до 1,5 года развивался, как все детки. Затем сильно заболел, и у нас случился откат в развитии. Полное осознание пришло в апреле 2023 года. Через неделю мы уже были у невролога. Апрель 2023-го — Мише был год и 11 месяцев", — поделилась Репяхова.

Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова прокомментировала состояние сына. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова прокомментировала состояние сына. Фото: instagram.com/repyahovakate/

По словам супруги певца, прививка здесь не сыграла никакой роли.

Екатерина не лечит сына у невролога, так как у Михасика нет отклонений в головном мозге.

"В нашем случае медикаментозное лечение исключено, только педагогическое развитие", — говорит Екатерина.

"Говорит "мама", "ди (иди), "дай". Повторяет звуки (не всегда). Но самое главное не то, что он говорит слова, а то, что он намного лучше понимает обращенную речь. Механическую память можно получить благодаря стимуляции, но у нас другой путь. Это не только воспроизведение звуков (экспрессивная речь). Не менее важна импрессивная речь — понимание услышанного. Без второго не будет первого", — добавила Репяхова.

Также блогер поддержала других родителей, имеющих детей с подобными проблемами.

Напомним, Екатерина Репяхова показала свое идеальное детство.

Ранее супруга Виктора Павлика откровенно призналась, почему не видится с его дочерью.