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Дружина Віктора Павліка розповіла про свою важку хворобу

26 грудня 2023 17:33
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Катя Репяхова декілька днів бореться з важкою хворобою — переносить на ногах
Співак Віктор Павлік зі своєю дружиною Катею Репяховою на премії "Музвар". Фото: Instagram Каті Репяхової
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Молода дружина відомого українського співака і народного артиста Віктора Павліка Катя Репяхова поділилася сумною новиною. Так, блогерка розповіла про те, що останні декілька днів вона боролася із серйозним захворюванням.

Про це Катя Репяхова розповіла у розділі Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Катя Репяхова бореться з хворобою

Дружина Віктора Павліка налякала своїх підписників тим, що вона перестала бути активною на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Вона розповіла про те, що останні декілька днів бореться з хворобою, яка несподівано з’явилася.

"Хворіти жахливо. Дякую всім за хвилювання. Якщо у вас нічого не болить, то просто радійте цьому. А я хворію і на ногах. Не маю можливості лежати", — наголосила у Stories на своїй сторінці в Instagram молода дружина Віктора Павліка Катя Репяхова.

Stories Каті Репяхової
Stories зі сторінки Каті Репяхової. Фото: скриншот з Instagram

Втім, вона не стала розкривати подробиці стану свого здоров’я, ймовірно, через те, що хоче зберегти особисті моменти свого захворювання в таємниці. До того ж, Катя зазначила, що попри хворобу, в неї є багато справ, які треба вирішити.

Дружина Віктора Павліка поділилася світлинами з Одеси, де вона зустріла Різдво. На фотографіях можна побачити її разом з маленьким сином Михасиком, де вона показує себе на вулиці і демонструє своїм фоловерам номер, де вона оселилася.

Stories Каті Репяхової
Дружина Віктора Павліка Катя Репяхова в Одесі. Фото: скриншот з Instagram
Stories Каті Репяхової
Син Каті Репяхової і Віктора Павліка в Одесі. Фото: скриншот з Instagram

Проблеми зі здоров'ям Віктора Павліка

Не так давно дружина українського артиста Віктора Павліка Катя Репяхова повідомила про те, що її 57-річний чоловік має проблеми із серцем. Втім, вона зазначила, що коханий відмовляється робити операцію на серці, яка йому необхідна.

Катя Репяхова и Виктор Павлик
Блогерка Катя Репяхова зі своїм чоловіком Віктором Павліком. Фото: Instagram Каті Репяхової

"Йому треба робити операцію на серці. Не хоче ніяк", — відповіла одній зі своїх підписниць дружина Віктора Павліка Катя Репяхова, коли та поцікавилася, коли йому робитимуть операцію.

Direct Каті Репяхової
Direct блогерки Каті Репяхової. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що дружина Віктора Павліка зізналася, скільки вона заробляє. 

Раніше ми розповідали про те, що блогерка Катя Репяхова похизувалася своєю фігурою. 

Також ми повідомляли про те, що молода кохана співака Віктора Павліка Катя Репяхова показала своє ідеальне дитинство.

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