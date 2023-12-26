Катя Репяхова декілька днів бореться з важкою хворобою — переносить на ногах

Співак Віктор Павлік зі своєю дружиною Катею Репяховою на премії "Музвар". Фото: Instagram Каті Репяхової

Молода дружина відомого українського співака і народного артиста Віктора Павліка Катя Репяхова поділилася сумною новиною. Так, блогерка розповіла про те, що останні декілька днів вона боролася із серйозним захворюванням.

Про це Катя Репяхова розповіла у розділі Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Катя Репяхова бореться з хворобою

Дружина Віктора Павліка налякала своїх підписників тим, що вона перестала бути активною на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Вона розповіла про те, що останні декілька днів бореться з хворобою, яка несподівано з’явилася.

"Хворіти жахливо. Дякую всім за хвилювання. Якщо у вас нічого не болить, то просто радійте цьому. А я хворію і на ногах. Не маю можливості лежати", — наголосила у Stories на своїй сторінці в Instagram молода дружина Віктора Павліка Катя Репяхова.

Stories зі сторінки Каті Репяхової. Фото: скриншот з Instagram

Втім, вона не стала розкривати подробиці стану свого здоров’я, ймовірно, через те, що хоче зберегти особисті моменти свого захворювання в таємниці. До того ж, Катя зазначила, що попри хворобу, в неї є багато справ, які треба вирішити.

Дружина Віктора Павліка поділилася світлинами з Одеси, де вона зустріла Різдво. На фотографіях можна побачити її разом з маленьким сином Михасиком, де вона показує себе на вулиці і демонструє своїм фоловерам номер, де вона оселилася.

Дружина Віктора Павліка Катя Репяхова в Одесі. Фото: скриншот з Instagram

Син Каті Репяхової і Віктора Павліка в Одесі. Фото: скриншот з Instagram

Проблеми зі здоров'ям Віктора Павліка

Не так давно дружина українського артиста Віктора Павліка Катя Репяхова повідомила про те, що її 57-річний чоловік має проблеми із серцем. Втім, вона зазначила, що коханий відмовляється робити операцію на серці, яка йому необхідна.

Блогерка Катя Репяхова зі своїм чоловіком Віктором Павліком. Фото: Instagram Каті Репяхової

"Йому треба робити операцію на серці. Не хоче ніяк", — відповіла одній зі своїх підписниць дружина Віктора Павліка Катя Репяхова, коли та поцікавилася, коли йому робитимуть операцію.

Direct блогерки Каті Репяхової. Фото: скриншот з Instagram

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