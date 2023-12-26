Катя Репяхова несколько дней борется с тяжелой болезнью — переносит на ногах

Певец Виктор Павлик со своей женой Катей Репяховой на премии "Музвар". Фото: Instagram Кати Репяховой

Молодая жена известного украинского певца и народного артиста Виктора Павлика Катя Репяхова поделилась грустной новостью. Так, блогерша рассказала о том, что последние несколько дней она боролась с серьезным заболеванием.

Об этом Катя Репяхова рассказала в разделе Stories на своей странице в Instagram.

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Катя Репяхова борется с болезнью

Жена Виктора Павлика испугала своих подписчиков тем, что она перестала быть активной на своей странице в социальной сети Instagram. Она рассказала о том, что последние несколько дней борется с неожиданно появившейся болезнью.

"Болеть ужасно. Спасибо всем за волнение. Если у вас ничего не болит, то просто радуйтесь этому. А я болею и на ногах. Не имею возможности лежать", — подчеркнула в Stories на своей странице в Instagram молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова.

Stories со страницы Кати Репяховой. Фото: скриншот из Instagram

Впрочем, она не стала раскрывать подробности состояния своего здоровья, вероятно, из-за того, что хочет сохранить личные моменты своего заболевания в тайне. К тому же, Катя отметила, что, несмотря на болезнь, у нее есть много дел, которые нужно решить.

Жена Виктора Павлика поделилась фотографиями из Одессы, где она встретила Рождество. На фотографиях можно увидеть ее вместе с маленьким сыном Михаилом, где она показывает себя на улице и демонстрирует своим фолловерам номер, где она поселилась.

Жена Виктора Павлика Катя Репяхова в Одессе. Фото: скриншот из Instagram

Сын Кати Репяховой и Виктора Павлика в Одессе. Фото: скриншот из Instagram

Проблемы со здоровьем Виктора Павлика

Не так давно жена украинского артиста Виктора Павлика Катя Репяхова сообщила о том, что у ее 57-летнего мужа проблемы с сердцем. Впрочем, она отметила, что любимый отказывается делать операцию на сердце, которая ему необходима.

Блогерша Катя Репяхова со своим мужем Виктором Павликом. Фото: Instagram Кати Репяховой

"Ему нужно делать операцию на сердце. Не хочет никак", — ответила одной из своих подписниц жена Виктора Павлика Катя Репяхова, когда та поинтересовалась, когда ему будут делать операцию.

Direct блогерши Кати Репяховой. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что супруга Виктора Павлика призналась, сколько она зарабатывает.

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