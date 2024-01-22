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Даша Квіткова приміряла зухвалий образ та розповіла про стосунки з Добриніним

22 січня 2024 20:54
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Даша Квіткова приміряла зухвалий образ та розповіла про стосунки з Добриніним
Блогерка Даша Квіткова. Фото: insider.ua
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Інфлюєнсерка, амбасадорка соціальних проєктів Даша Квіткова взяла участь у гламурній фотосесії. Також зірка поділилася подробицями особистого життя.

Про це пише insider.ua.

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За словами блогерки, з Нікітою Добриніним вони у добрих взаєминах, адже обидвоє — батьки сина Лева. Даша не приховує, що її серце зараз вільне.

 

Блогерка Даша Квіткова з сином. Фото: insider.ua
Блогерка Даша Квіткова з сином. Фото: insider.ua

"Ми не спілкуємося на теми, які виходять за рамки батьківства, не радимося з особистих питань, не спілкуємося як друзі. Але ми зберегли наші стосунки на рівні хороших тато-мама Лева, що дуже важливо. Звичайно, ми можемо сімейно провести разом час, відсвяткувати Новий рік, щоб показати Левчику, що його батьки у злагоді між собою. Кожен з нас пішов будувати своє власне життя, але ми не забуваємо про спільну дитину", — коментує інфлюєнсерка.

Сьогодні Даша зробила висновки з попередніх відносин.

 

Блогерка Даша Квіткова. Фото: insider.ua
Блогерка Даша Квіткова. Фото: insider.ua

 

Блогерка Даша Квіткова. Фото: insider.ua
Блогерка Даша Квіткова. Фото: insider.ua

 

Блогерка Даша Квіткова. Фото: insider.ua
Блогерка Даша Квіткова. Фото: insider.ua

 

Блогерка Даша Квіткова. Фото: insider.ua
Блогерка Даша Квіткова. Фото: insider.ua

 

Блогерка Даша Квіткова. Фото: insider.ua
Блогерка Даша Квіткова. Фото: insider.ua

 

Блогерка Даша Квіткова. Фото: insider.ua
Блогерка Даша Квіткова. Фото: insider.ua

 

Блогерка Даша Квіткова. Фото: insider.ua
Блогерка Даша Квіткова. Фото: insider.ua

 

Блогерка Даша Квіткова. Фото: insider.ua
Блогерка Даша Квіткова. Фото: insider.ua

"Невдовзі буде рік, як ми з Нікітою не разом. І так, я справді перестала транслювати своє особисте життя. Через отриманий досвід я зрозуміла: хочу, аби це залишалось якомога довше за "кадром". Я не ховаюся від аудиторії і ділитимуся епізодами з власного життя, розповідатиму про переживання й надалі, але своє особисте поки що триматиму при собі. Я точно не планую висвітлювати на загал свої майбутні стосунки. У мене вже було таке, коли вони розвивалися на очах у мільйонів. І всі ці люди вважали, що знають про нас усе, дозволяли собі копирсатися у "брудному спідньому", дофантазовувати те, чого не було, зрештою, пліткувати", — говорить Даша.

Зірці б хотілося якомога довше зберігати приватність. Нині, вона запевняє, у неї все гаразд, і вона почуваюся щасливою, але не хоче відкриватися на публіку, доки не матиме впевненості в своєму партнерові. Хоча Даша ходить на побачення, але її серце вільне.

Нагадаємо, Шерон Стоун у корсеті підкорила обкладинку модного глянцю.

Раніше Сальма Гайєк здійняла фурор у мережі оголеною фотосесією.

Даша Квіткова
Нікіта Добринін
українські зірки
зіркова пара

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