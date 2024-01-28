Жена Виктора Павлика откровенно призналась, почему не видится с его дочерью

Блогер Екатерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Блогер Екатерина Репяхова ответила на вопросы фолловеров о личном. Подписчики поинтересовались, видится ли она с дочерью Виктора Павлика.

Ответ Репяхова дала в своих социальных сетях.

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Жена певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репьяхова откровенно призналась, что не видится с дочерью своего мужа Кристиной от предыдущего брака. Репяхова ответила, что она в прекрасных отношениях с Кристиной, но они не видятся, причину блогер не рассказала.

Блогер Екатерина Репяхова рассказала, видится ли ее сын с дочерью мужа. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Блогер Екатерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/

По словам Реряховой, она не вмешивается в это. А только инициирует встречи Михася с бабушкой, мамой Виктора Павлика.

"Не видимся. Почему, не спрашивайте. Я отвечаю за своих родственников. Со всеми моими Миша видится. С Кристиной мы в прекрасных отношениях. Но инициативы от нее никогда не было увидеть Михася. От Виктора Павлика тоже (чтобы они увиделись). А я со своими инициативами не лезу. Я инициирую только встречу с бабушкой Шурой. Потому что это святое", — написала супруга Павлика.

Екатерина ответила на еще один вопрос: какой видит себя через пять лет: "Со своей квартирой, мамой двух".

Напомним, супруга Виктора Павлика похвасталась фигурой в купальнике после месяцев тренировок.

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