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Жена Виктора Павлика откровенно призналась, почему не видится с его дочерью

28 января 2024 09:03
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Жена Виктора Павлика откровенно призналась, почему не видится с его дочерью
Блогер Екатерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Блогер Екатерина Репяхова ответила на вопросы фолловеров о личном. Подписчики поинтересовались, видится ли она с дочерью Виктора Павлика.

Ответ Репяхова дала в своих социальных сетях.

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Жена певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репьяхова откровенно призналась, что не видится с дочерью своего мужа Кристиной от предыдущего брака. Репяхова ответила, что она в прекрасных отношениях с Кристиной, но они не видятся, причину блогер не рассказала.

 

Блогер Екатерина Репяхова рассказала, видится ли ее сын с дочерью мужа. Фото: instagram.com/repyahovakate/
Блогер Екатерина Репяхова рассказала, видится ли ее сын с дочерью мужа. Фото: instagram.com/repyahovakate/

 

Блогер Екатерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/
Блогер Екатерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/

По словам Реряховой, она не вмешивается в это. А только инициирует встречи Михася с бабушкой, мамой Виктора Павлика.

"Не видимся. Почему, не спрашивайте. Я отвечаю за своих родственников. Со всеми моими Миша видится. С Кристиной мы в прекрасных отношениях. Но инициативы от нее никогда не было увидеть Михася. От Виктора Павлика тоже (чтобы они увиделись). А я со своими инициативами не лезу. Я инициирую только встречу с бабушкой Шурой. Потому что это святое", — написала супруга Павлика.

Екатерина ответила на еще один вопрос: какой видит себя через пять лет: "Со своей квартирой, мамой двух".

Напомним, супруга Виктора Павлика похвасталась фигурой в купальнике после месяцев тренировок.

Ранее Даша Квиткова примерила дерзкий образ и рассказала об отношениях с Добрыниным.

блогеры
Виктор Павлик
украинские звезды
Катя Репяхова

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