Жена Виктора Павлика откровенно призналась, почему не видится с его дочерью
Блогер Екатерина Репяхова ответила на вопросы фолловеров о личном. Подписчики поинтересовались, видится ли она с дочерью Виктора Павлика.
Ответ Репяхова дала в своих социальных сетях.
Виктор Павлик не инициирует общение дочери с младшим сыном
Жена певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репьяхова откровенно призналась, что не видится с дочерью своего мужа Кристиной от предыдущего брака. Репяхова ответила, что она в прекрасных отношениях с Кристиной, но они не видятся, причину блогер не рассказала.
По словам Реряховой, она не вмешивается в это. А только инициирует встречи Михася с бабушкой, мамой Виктора Павлика.
"Не видимся. Почему, не спрашивайте. Я отвечаю за своих родственников. Со всеми моими Миша видится. С Кристиной мы в прекрасных отношениях. Но инициативы от нее никогда не было увидеть Михася. От Виктора Павлика тоже (чтобы они увиделись). А я со своими инициативами не лезу. Я инициирую только встречу с бабушкой Шурой. Потому что это святое", — написала супруга Павлика.
Екатерина ответила на еще один вопрос: какой видит себя через пять лет: "Со своей квартирой, мамой двух".
Напомним, супруга Виктора Павлика похвасталась фигурой в купальнике после месяцев тренировок.
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