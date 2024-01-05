Дурнєв розповів, коли, на його думку, Україна поверне Маріуполь

Блогер Олексій Дурнєв у новому інтерв'ю. Скриншот: YouTube/rozmova

Уродженець Маріуполя, шоумен Олексій Дурнєв дав інтерв’ю блогеру Сергію Лиховиді. У ньому вони поспілкувалися, зокрема, про зруйноване та тимчасово окуповане місто на березі Азовського моря.

Півторагодинне відео з’явилося на YouTube-каналі "Розмова".

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Лиховіда зауважив, що шоумен рік тому дав інтерв’ю Раміні Есхакзай, яке називалося "Скоро ми повернемо Маріуполь", але так, на жаль, не вийшло. Дурнєв пояснив, чому так вважав.

"З приводу скоро, так, ось це завзяття, яке було притаманне більшості українців під час Харківської операції. Дуже швидко були звільнені великі території, вони (росіяни. — Ред.) тікали, кидали техніку, позиції, навіть не відстрілюючись. Логічно, ми побачили нашу армію, як вона діє, як вони тікають, ми це екстраполювали на інші наші території. Це було логічно так думати", — розповів Дурнєв.

Олексій зауважив, що він думав і вірив — деокупація інших територій, зокрема і Маріуполя, — справа часу та контрнаступу.

"Чи вірю я в те, що Маріуполь повернеться в Україну, — так. Чи буде це швидко? Тепер думаю, що ні. Складно прогнозувати. З прогнозами в цій війні взагалі треба зав’язувати. Прогнозувати щось х*рове не хочеться, бо трошки вірю — буде так, про що ти думаєш. Але робити такі прогнози, тим паче короткотермінові, точно не треба", — підсумував Дурнєв.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Даша Астаф'єва підігріла чутки про роман з Дурнєвим. Також ми розповідали, чому Дурнєв уже 10 років без стосунків.