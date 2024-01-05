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Дурнев рассказал, когда, по его мнению, Украина вернет Мариуполь

5 января 2024 06:45
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Дурнев рассказал, когда, по его мнению, Украина вернет Мариуполь
Блогер Алексей Дурнев в новом интервью. Скриншот: YouTube/rozmova
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Уроженец Мариуполя, шоумен Алексей Дурнев дал интервью блогеру Сергею Лиховиде. В нем они побеседовали, в частности, о разрушенном и временно оккупированном городе на берегу Азовского моря.

Полуторачасовое видео появилось на YouTube-канале "Розмова".

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Лиховида отметил, что шоумен год назад дал интервью Рамине Эсхакзай, которое называлось "Скоро мы вернем Мариуполь", но так, к сожалению, не вышло. Дурнев объяснил, почему так считал.

"По поводу скоро, да, вот это рвение, присущее большинству украинцев во время Харьковской операции. Очень быстро были освобождены большие территории, они (россияне. — Ред.) убегали, бросали технику, позиции, даже не отстреливаясь. Логично, мы увидели нашу армию, как она действует, как они убегают, мы это экстраполировали на другие наши территории. Это было логично так думать", рассказал Дурнев.

Алексей отметил, что он думал и верил — деоккупация других территорий, в том числе и Мариуполя, дело времени и контрнаступления.

"Верю ли я в то, что Мариуполь вернется в Украину, — да. Будет ли это быстро? Теперь думаю, что нет. Сложно прогнозировать. С прогнозами в этой войне вообще нужно завязывать. Прогнозировать что-то хр*новое не хочется, потому что немножко верю — будет так, о чем ты думаешь. Но делать такие прогнозы, тем более краткосрочные, точно не нужно", — подытожил Дурнев.

Напомним, ранее мы писали, что Даша Астафьева подогрела слухи о романе с Дурневым. Также мы рассказывали, почему Дурнев уже 10 лет без отношений.

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