Дурнев рассказал, когда, по его мнению, Украина вернет Мариуполь

Блогер Алексей Дурнев в новом интервью. Скриншот: YouTube/rozmova

Уроженец Мариуполя, шоумен Алексей Дурнев дал интервью блогеру Сергею Лиховиде. В нем они побеседовали, в частности, о разрушенном и временно оккупированном городе на берегу Азовского моря.

Полуторачасовое видео появилось на YouTube-канале "Розмова".

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Лиховида отметил, что шоумен год назад дал интервью Рамине Эсхакзай, которое называлось "Скоро мы вернем Мариуполь", но так, к сожалению, не вышло. Дурнев объяснил, почему так считал.

"По поводу скоро, да, вот это рвение, присущее большинству украинцев во время Харьковской операции. Очень быстро были освобождены большие территории, они (россияне. — Ред.) убегали, бросали технику, позиции, даже не отстреливаясь. Логично, мы увидели нашу армию, как она действует, как они убегают, мы это экстраполировали на другие наши территории. Это было логично так думать", — рассказал Дурнев.

Алексей отметил, что он думал и верил — деоккупация других территорий, в том числе и Мариуполя, дело времени и контрнаступления.

"Верю ли я в то, что Мариуполь вернется в Украину, — да. Будет ли это быстро? Теперь думаю, что нет. Сложно прогнозировать. С прогнозами в этой войне вообще нужно завязывать. Прогнозировать что-то хр*новое не хочется, потому что немножко верю — будет так, о чем ты думаешь. Но делать такие прогнозы, тем более краткосрочные, точно не нужно", — подытожил Дурнев.

Напомним, ранее мы писали, что Даша Астафьева подогрела слухи о романе с Дурневым. Также мы рассказывали, почему Дурнев уже 10 лет без отношений.