Олексій Дурнєв зізнався, чому він вже 10 років без стосунків

Олексій Дурнєв у шоу "30+". Фото: стопкадр шоу

Телеведучий та блогер Олексій Дурнєв пояснив, чому обирає бути без стосунків. Він має на це кілька причин.

Про це зірка розповів на YouTube-шоу "30+".

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Дурнєв обирає самотність

Блогер Олексій Дурнєв розповів, що іноді відчуває себе самотнім, проте на його думку це нормально.

"Це природньо для людини. Я вважаю, що оточити себе людьми, настворювати стосунків, одружитися, народити дітей — це не гарантія від самотності. Людина може бути ще більш самотньою, коли у неї родина і батьки, а їй і поговорити ні з ким. Є багато родин, які живуть в одній квартирі, тому що у них немає фінансової можливості роз'їхатися", — поділився думками блогер.

Відомо, що Дурнєв не мав офіційних стосунків з дівчатами вже 10 років. Він зізнався у чому причина.

"Я не хочу ні з ким зустрічатися, мені не цікаво. Я готовий до сюрпризів. Прогнозувати майбутнє нудно", — іронічно висказався він.

Олексій розповів, що є кілька факторів, які зупиняють його під час спілкування з дівчатами. Він точно не хоче бути з старшою партнеркою, тому що в часи університету це було нормально, проте нині йому "це складно уявити".

Також блогер має чітку позицію щодо житлового питання.

"Я б ніколи не переїхав до дівчини. Я люблю бути в себе вдома. Краще жінці будувати стосунки на нейтральній території. Краще орендувати спільне житло", — поділився думкою Дурнєв.

Дурнєв не реагує на питання родичів про дітей

Олексій вважає, що родичі не мають вливати на твоє життя, адже це немає сенсу. Тиск суспільства може бути по будь-якому питанню, потрібно вміти прислухатися до соєї свідомості.

"Кожна людина моє попрацювати з собою та власною свідомістю. Щоб не реагувати на це. Маєш робити у житті те, що хочеш ти, а не оточуючі. Навіть родичі маскують свій тиск тим, що хочуть зробити як краще. Насправді маєте всіх обережно поставити на місце і сказати: "Не треба лізти у моє життя", — поділився мудрістю Дурнєв.

Дурнєв та Майорова разом?

Раніше Олексію Дурнєву приписували роман з блогеркою та співачкою Дашею Майоровою. Вони разом проводили час разом та максимально медійно підігрували пліткам.

Дурнєв називав її в соцмережах та спільних проєктах, то дівчиною, то колишньою. Дівчина у свою чергу підігрувала йому і жартувала про спільне інтимне життя. Пара офіційно не підтверджувала, що вони разом, проте їх часто бачать в одній компанії.

Нагадаємо, що ексчоловік Брітні Спірс після розлучення схуд майже на 20 кілограмів.

Раніше Брітні Спірс зізналася, як справляється зі самотністю після розлучення.