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Два місяці реабілітації — з Оленою Шоптенко стався нещасний випадок

27 березня 2024 13:22
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Два місяці реабілітації — з Оленою Шоптенко стався нещасний випадок
Танцівниця Олена Шоптенко. Фото: instagram.com/alena_shoptenko/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Танцівниця Олена Шоптенко важко травмувалася. Зірка не уточнила, де саме стався інцидент, але розповіла, що має тепер уповільнити ритм життя.

Про це вона повідомила у соціальній мережі.

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Хореографиня зізналася, що відчувала, що давно час було трохи зменшити темп. Тепер у неї просто немає шансів цього не зробити. Через нещасний випадок 2 порвані зв'язки колінного суглоба з 4-х і операція через кілька днів. Після — реабілітація 2 місяці.

 

Танцівниця Олена Шоптенко. Фото: instagram.com/alena_shoptenko/
Танцівниця Олена Шоптенко. Фото: instagram.com/alena_shoptenko/

 

Танцівниця Олена Шоптенко. Фото: instagram.com/alena_shoptenko/
Танцівниця Олена Шоптенко. Фото: instagram.com/alena_shoptenko/

"Охочого доля веде, небажаючого — тягне". Я не говоритиму, наскільки для мене важливі ноги і які у мене зараз відчуття, таких травм у мене не було ніколи. Проте всередині є впевненість, що через деякий час все буде, як раніше, бо я, як мінімум, зроблю для цього все можливе", — говорить Шоптенко.

За словами танцівниці, найближчі 2 місяці вона не проводитиме ніяких зайнять і майстер-класів, однак, сприймає всю цю ситуацію як можливість зробити те, на що ніколи не вистачало часу.

"І вкотре переконаюся, що найцінніше — це здоров'я і люди. Я безмежно вдячна близьким і друзям за підтримку, навіть просто слова здатні лікувати. Висновок: слухати себе і своє тіло — це навичка, яку бажано набути якомога раніше, інакше бити буде по найболючішому", — сказала Олена.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем зламала ногу. А чоловік Вікторії Бекхем подарував їй самокат. 

українські зірки
зірки
інцидент
Олена Шоптенко

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