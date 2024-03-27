Два месяца реабилитации — с Еленой Шоптенко произошел несчастный случай

Два месяца реабилитации — с Аленой Шоптенко произошел несчастный случай
Танцовщица Алена Шоптенко тяжело травмировалась. Звезда не уточнила, где именно произошел инцидент, но рассказала, что должна замедлить ритм жизни.
Об этом она сообщила в социальной сети.
Шоптенко призвала поклонников быть осторожными
Хореографиня призналась, что чувствовала, что давно пора было немного сбавить темп. Теперь у нее просто нет шансов этого не сделать. Из-за несчастного случая 2 порваные связки коленного сустава из 4-х и операция через несколько дней. После — реабилитация 2 месяца.
"Послушного судьба ведет, нежелающего — тянет". Я не буду говорить, насколько важны для меня ноги и какие у меня сейчас ощущения, таких травм у меня не было никогда. Однако внутри есть уверенность, что через некоторое время все будет как раньше, потому что я, как минимум, сделаю для этого все возможное", — говорит Шоптенко.
По словам танцовщицы, ближайшие 2 месяца она не будет проводить никаких занятий и мастер-классов, однако воспринимает всю эту ситуацию как возможность сделать то, на что никогда не хватало времени.
"И еще раз убедись, что самое ценное — это здоровье и люди. Я безгранично благодарна близким и друзьям за поддержку, даже просто слова способны лечить. Вывод: слушать себя и свое тело — это навык, который желательно приобрести как можно раньше, иначе бить будет по самому боотному", — сказала Елена.
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