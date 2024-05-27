Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Джамала народила третього сина arrow

Джамала народила третього сина

27 травня 2024 07:36
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Джамала народила третього сина
Співачка Джамала з синами. Фото: instagram.com/jamalajaaa
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Співачка Джамала поділилася з шанувальниками щасливою новиною. Зірка та її чоловік Бекір Сулейманов стали батьками хлопчика.

Про це стало відомо в Instagram артистки.

Читайте також:

Джамала народила сина кілька днів тому

Це третя дитина для Джамали. Співачка опублікувала світлину з пологового. На знімку зображені ніжки новонародженого. Малюк з'явився на світ 24 травня.

 

Співачка Джамала народила сина
Співачка Джамала народила сина. Фото: instagram.com/jamalajaaa

 

Співачка Джамала народила третього сина. 
Співачка Джамала народила третього сина. Фото: instagram.com/jamalajaaa

 

"24.05.2024. Мій третій маленький принц! Я для тебе буду тінню у спекотний день,у холод стану домом, я тебе зігрію сонцем, світлим променем, вогнем. Люблю", — прокоментувала знімок артистка.

Прихильники почали вітати зірку з радісною подією і побажали малюку щастя та життя у вільній країні.

У виконавиці та її чоловіка Бекіра Сулейманова є двоє спільних синів — 5-річий Емір-Рахман та трирічний Селім-Гірай.

Нагадаємо, раніше ми писали про імовірно вагітну Марію Яремчук. А танцівник Женя Кот вперше стане батьком.

Джамала
вагітність
закордонні зірки
зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби

24 травня 2024

18:46 У Польщі українським чоловікам з простроченими паспортами почали видавати проїздні документи

20 травня 2024

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера