Джамала народила третього сина
Співачка Джамала поділилася з шанувальниками щасливою новиною. Зірка та її чоловік Бекір Сулейманов стали батьками хлопчика.
Про це стало відомо в Instagram артистки.
Джамала народила сина кілька днів тому
Це третя дитина для Джамали. Співачка опублікувала світлину з пологового. На знімку зображені ніжки новонародженого. Малюк з'явився на світ 24 травня.
"24.05.2024. Мій третій маленький принц! Я для тебе буду тінню у спекотний день,у холод стану домом, я тебе зігрію сонцем, світлим променем, вогнем. Люблю", — прокоментувала знімок артистка.
Прихильники почали вітати зірку з радісною подією і побажали малюку щастя та життя у вільній країні.
У виконавиці та її чоловіка Бекіра Сулейманова є двоє спільних синів — 5-річий Емір-Рахман та трирічний Селім-Гірай.
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