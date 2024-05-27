Співачка Джамала з синами. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Співачка Джамала поділилася з шанувальниками щасливою новиною. Зірка та її чоловік Бекір Сулейманов стали батьками хлопчика.

Про це стало відомо в Instagram артистки.

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Це третя дитина для Джамали. Співачка опублікувала світлину з пологового. На знімку зображені ніжки новонародженого. Малюк з'явився на світ 24 травня.

Співачка Джамала народила сина. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Співачка Джамала народила третього сина. Фото: instagram.com/jamalajaaa

"24.05.2024. Мій третій маленький принц! Я для тебе буду тінню у спекотний день,у холод стану домом, я тебе зігрію сонцем, світлим променем, вогнем. Люблю", — прокоментувала знімок артистка.

Прихильники почали вітати зірку з радісною подією і побажали малюку щастя та життя у вільній країні.

У виконавиці та її чоловіка Бекіра Сулейманова є двоє спільних синів — 5-річий Емір-Рахман та трирічний Селім-Гірай.

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