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Джамала родила третьего сына

27 мая 2024 07:36
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Джамала родила третьего сына
Певица Джамала с сыновьями. Фото: instagram.com/jamalajaaa
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Певица Джамала поделилась с поклонниками счастливой новостью. Звезда и ее супруг Бекир Сулейманов стали родителями мальчика.

Об этом стало известно из Instagram артистки.

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Это третий ребенок для Джамалы. Певица опубликовала фотографию из роддома. На снимке изображены ножки новорожденного. Малыш появился на свет 24 мая.

 

Певица Джамала родила сына
Певица Джамала родила сына. Фото: instagram.com/jamalajaaa

 

Певица Джамала родила третьего сына. 
Певица Джамала родила третьего сына. Фото: instagram.com/jamalajaaa

 

"24.05.2024. Мой третий маленький принц! Я для тебя буду тенью в жаркий день, в холод стану домом, я тебя согрею солнцем, светлым лучом, огнем. Люблю", — прокомментировала снимок артистка.

Поклонники начали поздравлять звезду с радостным событием и пожелали малышу счастья и жизни в свободной стране.

У исполнительницы и ее супруга Бекира Сулейманова двое общих сыновей — 5-летний Эмир-Рахман и трехлетний Селим-Гирай.

Напомним, ранее мы писали о предположительно беременной Марии Яремчук. А танцовщик Женя Кот впервые станет отцом.

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