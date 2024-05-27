Певица Джамала с сыновьями. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Певица Джамала поделилась с поклонниками счастливой новостью. Звезда и ее супруг Бекир Сулейманов стали родителями мальчика.

Об этом стало известно из Instagram артистки.

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Это третий ребенок для Джамалы. Певица опубликовала фотографию из роддома. На снимке изображены ножки новорожденного. Малыш появился на свет 24 мая.

Певица Джамала родила сына. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Певица Джамала родила третьего сына. Фото: instagram.com/jamalajaaa

"24.05.2024. Мой третий маленький принц! Я для тебя буду тенью в жаркий день, в холод стану домом, я тебя согрею солнцем, светлым лучом, огнем. Люблю", — прокомментировала снимок артистка.

Поклонники начали поздравлять звезду с радостным событием и пожелали малышу счастья и жизни в свободной стране.

У исполнительницы и ее супруга Бекира Сулейманова двое общих сыновей — 5-летний Эмир-Рахман и трехлетний Селим-Гирай.

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