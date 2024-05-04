Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow У мережі обговорюють відео з імовірно вагітною Марією Яремчук arrow

У мережі обговорюють відео з імовірно вагітною Марією Яремчук

4 травня 2024 11:15
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
У мережі обговорюють відео з вагітною Марією Яремчук
Співачка Марія Яремчук. Фото: instagram.com/m_yaremchuk/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Співачка Марія Яремчкук веде не публічне життя, але ЗМІ цікавить доля артистки. Зірка, яка приблизно 5 років тому закінчила карʼєру, на думку інтернет-користувачів, може чекати на дитину.

Про це в ефірі шоу на "Люкс ФМ" сказав ведучий Женя Фешак.

Читайте також:

Марія Яремчук у соціальній мережі не повідомляла про вагітність

Відео з вагітною жінкою, схожою на співачку, зʼявилося в мережі. Інсайдери припустили, від кого може народити артистка. На ролику, який розмістили на закритій сторінці, видно округлий живіт і обличчя майбутньої матері.

 

Сама Яремчук, ані в соцальних мережа, ані через преслужбу не коментувала новину. Останнє фото Яремчук на її сторінці датоване липнем 2023 року. Ймовірне батьківство в інтернеті приписують співаку Олександру Пономарьову. Як стверджують інсайдери, їхній роман, який почався 8 років тому, досі триває.

Минулого року співачка Марія Яремчук з’явилась у прямому етері другого півфіналу конкурсу "Євробачення-2023". Це став перший виступ артистки за останні п’ять років. Після цього артистка випустила новий трек "Щит і меч".

Нагадаємо, зірка "Сутінків" вперше став батьком. А раніше вагітна Джамала вразила стильною фотосесією. 

зірки
зіркова пара
Марія Яремчук
Олександр Пономарьов

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

25 квітня 2024

15:54 Стало відомо, як каратимуть чоловіків, які не зʼявляться в ТЦК протягом 60 днів

20:39 Українці можуть піти з польського ринку праці — хто їх може замінити