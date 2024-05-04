У мережі обговорюють відео з вагітною Марією Яремчук

Співачка Марія Яремчук. Фото: instagram.com/m_yaremchuk/

Співачка Марія Яремчкук веде не публічне життя, але ЗМІ цікавить доля артистки. Зірка, яка приблизно 5 років тому закінчила карʼєру, на думку інтернет-користувачів, може чекати на дитину.

Про це в ефірі шоу на "Люкс ФМ" сказав ведучий Женя Фешак.

Читайте також:

Марія Яремчук у соціальній мережі не повідомляла про вагітність

Відео з вагітною жінкою, схожою на співачку, зʼявилося в мережі. Інсайдери припустили, від кого може народити артистка. На ролику, який розмістили на закритій сторінці, видно округлий живіт і обличчя майбутньої матері.

Сама Яремчук, ані в соцальних мережа, ані через преслужбу не коментувала новину. Останнє фото Яремчук на її сторінці датоване липнем 2023 року. Ймовірне батьківство в інтернеті приписують співаку Олександру Пономарьову. Як стверджують інсайдери, їхній роман, який почався 8 років тому, досі триває.

Минулого року співачка Марія Яремчук з’явилась у прямому етері другого півфіналу конкурсу "Євробачення-2023". Це став перший виступ артистки за останні п’ять років. Після цього артистка випустила новий трек "Щит і меч".

Нагадаємо, зірка "Сутінків" вперше став батьком. А раніше вагітна Джамала вразила стильною фотосесією.