Джамала розповіла про те, як буде оцінювати учасників Євробачення-2024 — відео

Українська співачка Джамала. Фото: Новини.LIVE

Українська співачка, речниця Євробачення-2024 Джамала розповіла про те, за кого буде вболівати на пісенному конкурсі. Зірка пояснила, чому неї важливе живе виконання композиції.

Про це вона розповіла Новини.LIVE на презентації "QIRIM" в рамках фестивалю "Книжкова країна", що проходить на ВДНГ.

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З 25 по 28 квітня на ВДНГ проходить великий книжковий ярмарок "Книжкова країна", на який завітали українські зірки.

Журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець вдалося поспілкуватися на заході із відомою українською співачкою Джамалою, яка презентувала свою платівку QIRIM.

Співачка стане речницею від України на 68-му пісенному конкурсі "Євробачення" у шведському Мальме. Вона вже почала знайомитися із творчістю представників інших країн.

Українська співачка Джамала. Фото: Новини.LIVE

Артистка зізнається, що завжди оцінює музикантів за їх живими виступами.

"Вже ближче до ефірів намагаюся дізнатися якомога більше про виконавців. Але мій рецепт залишається незмінним. Пісні, які викладаються як кліпи та сінгли — це одне, але виступ на конкурсі, друзі, це зовсім і зовсім інше. Цікавіше — слухати саме конкурс", — пояснила виконавиця.

Співачка повідомила, що визначиться зі своїми фаворитами пісенного конкурсу вже під час півфіналів. Вона впевнена, що якісні відеороботи не завжди показують справжній талант музиканта.

Українська співачка Джамала. Фото: Новини.LIVE

"Можна багато говорити, що от зняли класний кліп і тд., але нічого тебе не врятує, що пісня виконана наживо погано. Тому цей конкурс важливо слухати тільки наживо і я буду робити свої висновки під час першого та другого півфіналів", — додала зірка.

Українська співачка Джамала. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 68-й пісенний конкурс Євробачення- 2024 буде проходити у шведському місті Мальме. Перший і другий півфінали заплановані на 7 та 9 травня, а грандфінал — на 11 травня. Україну представлятиме дует alyona alyona & Jerry Heil з піснею Teresa & Maria, які будуть виступати у першій половині першого півфіналу під номером 5.

Ми раніше писали, що співачка Джамала поділилася архівними фото з Криму. А також виконавиця зізналася, чи спілкується з родичами на анексованих територіях.