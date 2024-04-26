Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Джамала призналась, есть ли у нее фаворит на Евровидении-2024 arrow

Джамала призналась, есть ли у нее фаворит на Евровидении-2024

26 апреля 2024 17:28
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Джамала рассказала о том, как будет оценивать участников Евровидения-2024.
Украинская певица Джамала. Фото: Новини.LIVE
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Украинская певица, представительница Евровидения-2024 Джамала рассказала о том, за кого будет болеть на песенном конкурсе. Звезда объяснила, почему для нее важно живое исполнение композиции.

Об этом она рассказала Новини.LIVE на презентации "QIRIM" в рамках проходящего на ВДНХ фестиваля "Книжная страна".

Читайте также:

Джамала об участниках Евровидения-2024

С 25 по 28 апреля на ВДНХ проходит большая книжная ярмарка "Книжная страна", которую посетили украинские звезды.

Журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец удалось пообщаться на мероприятии с известной украинской певицей Джамалой, которая представила свою пластинку QIRIM.

Певица станет представителем от Украины на 68-м песенном конкурсе "Евровидение" в шведском Мальме. Она уже начала знакомиться с творчеством представителей других стран.

Джамала об участниках Евровидения
Украинская певица Джамала. Фото: Новини.LIVE

Артистка признается, что всегда оценивает музыкантов по их живым выступлениям.

"Уже ближе к эфирам пытаюсь узнать как можно больше об исполнителях. Но мой рецепт остается неизменным. Песни, которые преподаются как клипы и синглы — это одно, но выступление на конкурсе, друзья, это совсем и совсем другое. Интереснее — слушать именно конкурс", — объяснила исполнительница.

Певица сообщила, что определится со своими фаворитами песенного конкурса уже во время полуфиналов. Она уверена, что качественные видеоработы не всегда показывают настоящий талант музыканта.

Джамала о Евровидении
Украинская певица Джамала. Фото: Новини.LIVE

"Можно много говорить, что вот сняли классный клип и тд., но ничего тебя не спасет, что песня исполнена вживую плохо. Поэтому этот конкурс важно слушать только вживую и я буду делать свои выводы во время первого и второго полуфиналов", — добавила звезда.

Джамала о живых выступлениях
Украинская певица Джамала. Фото: Новини.LIVE

Напомним, 68-й песенный конкурс Евровидения-2024 будет проходить в шведском городе Мальмё. Первый и второй полуфиналы запланированы на 7 и 9 мая, а грандфинал – на 11 мая. Украина будет представлять дуэт alyona alyona & Jerry Heil с песней Teresa & Maria, которые будут выступать в первой половине первого полуфинала под номером 5.

Мы раньше писали, что певица Джамала поделилась архивными фото из Крыма. А также исполнительница призналась, общается ли с родственниками на аннексированных территориях.

Евровидение
музыка
Джамала
песни
украинские звезды
Евровидение-2024

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри