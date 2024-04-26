Джамала рассказала о том, как будет оценивать участников Евровидения-2024.

Украинская певица Джамала. Фото: Новини.LIVE

Украинская певица, представительница Евровидения-2024 Джамала рассказала о том, за кого будет болеть на песенном конкурсе. Звезда объяснила, почему для нее важно живое исполнение композиции.

Об этом она рассказала Новини.LIVE на презентации "QIRIM" в рамках проходящего на ВДНХ фестиваля "Книжная страна".

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С 25 по 28 апреля на ВДНХ проходит большая книжная ярмарка "Книжная страна", которую посетили украинские звезды.

Журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец удалось пообщаться на мероприятии с известной украинской певицей Джамалой, которая представила свою пластинку QIRIM.

Певица станет представителем от Украины на 68-м песенном конкурсе "Евровидение" в шведском Мальме. Она уже начала знакомиться с творчеством представителей других стран.

Украинская певица Джамала. Фото: Новини.LIVE

Артистка признается, что всегда оценивает музыкантов по их живым выступлениям.

"Уже ближе к эфирам пытаюсь узнать как можно больше об исполнителях. Но мой рецепт остается неизменным. Песни, которые преподаются как клипы и синглы — это одно, но выступление на конкурсе, друзья, это совсем и совсем другое. Интереснее — слушать именно конкурс", — объяснила исполнительница.

Певица сообщила, что определится со своими фаворитами песенного конкурса уже во время полуфиналов. Она уверена, что качественные видеоработы не всегда показывают настоящий талант музыканта.

Украинская певица Джамала. Фото: Новини.LIVE

"Можно много говорить, что вот сняли классный клип и тд., но ничего тебя не спасет, что песня исполнена вживую плохо. Поэтому этот конкурс важно слушать только вживую и я буду делать свои выводы во время первого и второго полуфиналов", — добавила звезда.

Украинская певица Джамала. Фото: Новини.LIVE

Напомним, 68-й песенный конкурс Евровидения-2024 будет проходить в шведском городе Мальмё. Первый и второй полуфиналы запланированы на 7 и 9 мая, а грандфинал – на 11 мая. Украина будет представлять дуэт alyona alyona & Jerry Heil с песней Teresa & Maria, которые будут выступать в первой половине первого полуфинала под номером 5.

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