Джамала рассказала о том, как будет оценивать участников Евровидения-2024.

Джамала призналась, есть ли у нее фаворит на Евровидении-2024
Украинская певица, представительница Евровидения-2024 Джамала рассказала о том, за кого будет болеть на песенном конкурсе. Звезда объяснила, почему для нее важно живое исполнение композиции.
Об этом она рассказала Новини.LIVE на презентации "QIRIM" в рамках проходящего на ВДНХ фестиваля "Книжная страна".
Джамала об участниках Евровидения-2024
С 25 по 28 апреля на ВДНХ проходит большая книжная ярмарка "Книжная страна", которую посетили украинские звезды.
Журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец удалось пообщаться на мероприятии с известной украинской певицей Джамалой, которая представила свою пластинку QIRIM.
Певица станет представителем от Украины на 68-м песенном конкурсе "Евровидение" в шведском Мальме. Она уже начала знакомиться с творчеством представителей других стран.
Артистка признается, что всегда оценивает музыкантов по их живым выступлениям.
"Уже ближе к эфирам пытаюсь узнать как можно больше об исполнителях. Но мой рецепт остается неизменным. Песни, которые преподаются как клипы и синглы — это одно, но выступление на конкурсе, друзья, это совсем и совсем другое. Интереснее — слушать именно конкурс", — объяснила исполнительница.
Певица сообщила, что определится со своими фаворитами песенного конкурса уже во время полуфиналов. Она уверена, что качественные видеоработы не всегда показывают настоящий талант музыканта.
"Можно много говорить, что вот сняли классный клип и тд., но ничего тебя не спасет, что песня исполнена вживую плохо. Поэтому этот конкурс важно слушать только вживую и я буду делать свои выводы во время первого и второго полуфиналов", — добавила звезда.
Напомним, 68-й песенный конкурс Евровидения-2024 будет проходить в шведском городе Мальмё. Первый и второй полуфиналы запланированы на 7 и 9 мая, а грандфинал – на 11 мая. Украина будет представлять дуэт alyona alyona & Jerry Heil с песней Teresa & Maria, которые будут выступать в первой половине первого полуфинала под номером 5.
Мы раньше писали, что певица Джамала поделилась архивными фото из Крыма. А также исполнительница призналась, общается ли с родственниками на аннексированных территориях.
Читайте Новини.LIVE!