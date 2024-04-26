Джамала розповіла про стосунки із рідними в Криму — фото

Українська співачка Джамала. Фото: Новини.LIVE

Українська співачка, переможниця Євробачення-2016 Джамала відверто розповіла про те, чи спілкується зі своїми родичами, які живуть в анексованому Криму. Зірка зізналася, що намагається не наражати їх на небезпеку.

Про це вона розповіла Новини.LIVE на презентації QIRIM у рамках фестивалю "Книжкова країна", що проходить на ВДНГ.

Читайте також:

Джамала про стосунки із рідними, які зараз живуть в анексованому Криму

З 25 по 28 квітня на ВДНГ проходить великий книжковий ярмарок "Книжкова країна", на який завітали українські зірки.

Журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець вдалося поспілкуватися на заході із відомою українською співачкою Джамалою, яка презентувала свою платівку QIRIM.

Українська співачка Джамала. Фото: Новини.LIVE

Росія "відрізала" її від рідних та друзів, анексувавши Крим. Речниця Євробачення-2024 відверто розповіла про свої стосунки із людьми, з якими виросла та довгий час спілкувалася у Криму.

Зірка пояснила, що росіяни жорстоко розправляються із опором на анексованій території і всіх, хто не підкорюється кривавому режиму, відправляють до в'язниці.

Українська співачка Джамала. Фото: Новини.LIVE

"Рідко, але спілкуюся. Бо, на жаль, навіть автентичні кримськотатарські музиканти, які приймали участь у запису, не хочу наражати їх на небезпеку. Ми всі розуміємо, що Крим у нас просто лідирує по кількості засуджених на 18-25 років. Це більше 250 ув’язнених і, на жаль, всі вони є кримськими татарами. Це, дійсно, наша біль, бо в Криму робиться супротив", — розповіла співачка.

Зірка нагадала про те, що росіяни визнали її посібницею тероризму та оголосили у розшук. Через це співачка рідко спілкується із рідними та знайомими в Криму, адже переживає за їхню безпеку.

Українська співачка Джамала. Фото: Новини.LIVE

"Я намагаюся зайвий раз не дратувати та не чіпляти. Тим паче, я і сама заарештована РФ і оголошена ними в розшук в Інтерпол. На їхню думку, я посібниця тероризму. Але справді я зайвий раз намагаюся не спілкуватися зі своїми родичами", — додала вона.

Нагадаємо, ми раніше писали, що співачка Джамала поділилася архівними фото з Криму. А також співачка стала речницею України на Євробаченні-2024.