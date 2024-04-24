Стало відомо, хто з зірок став речницею України на Євробаченні-2024

Конкурс Євробачення цього року пройде у Мальме. Фото: Reuters.

Українська співачка Джамала стане речницею від України на 68-му пісенному конкурсі "Євробачення" у шведському Мальме. Саме у Швеції Jamala виборола свій кришталевий мікрофон вісім років тому з піснею "1944". Тож вона наголошує, що ця країна звідтоді "займає особливу частинку її серця".

Про це повідомляє Суспільне Мовлення.

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Переможниця "Євробачення-2016" оголосить бали національного журі України в прямому етері гранд-фіналу конкурсу 11 травня. Це перший такий досвід для виконавиці.

"Євробачення" — це дивовижна річ. Це навіть більше, ніж інститут, консерваторія, школа з учнями, з якими ти зустрічаєшся за нагоди. Якщо ти вже раз потрапив у цю історію, стаєш її частиною. Тому бути речницею цьогоріч — це також для мене особливо. Саме у Мальме я не була, але сподіваюсь, що відчую через прямий етер цю неймовірну атмосферу конкурсу та самого міста", — прокоментувала артистка.

Понад 235 тисяч українців проголосували за склад національного журі на "Євробаченні-2024". Опитування проходило в мобільному застосунку "Дія" з 25 березня по 1 квітня. 68-й пісенний конкурс пройде у шведському місті Мальме. Перший і другий півфінали заплановані на 7 та 9 травня (Україна виступатиме у першій половині першого півфіналу під номером 5), а грандфінал — на 11 травня.

Цьогоріч внесли декілька змін у правила конкурсу. Наприклад, збільшиться час глядацького голосування у фіналі: воно розпочнеться перед виступом першого учасника 11 травня.

Україну представлятиме дует alyona alyona & Jerry Heil з піснею Teresa & Maria. Вони виступлять у першому півфіналі шоу під порядковим номером 5. Наразі пісня українських виконавиць є однією з найпопулярніших серед композицій цьогорічних учасників "Євробачення": вона зібрала 4,7 мільйона переглядів на офіційному YouTube-каналі конкурсу.

Нагадаємо, український фан-клуб назвав своїх фаворитів на "Євробаченні". А раніше стало відомо, коли Україна проведе першу репетицію на "Євробаченні".