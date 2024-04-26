Джамала рассказала об отношениях с родными в Крыму.

Украинская певица Джамала. Фото: Новини.LIVE

Украинская певица, победительница Евровидения-2016 Джамала откровенно рассказала о том, общается ли со своими родственниками, которые проживают в аннексированном Крыму. Звезда призналась, что пытается не подвергать их опасности.

Об этом она рассказала Новини.LIVE на презентации QIRIM в рамках фестиваля "Книжная страна", который проходит на ВДНХ.

Читайте также:

Джамала об отношениях с родными, которые сейчас живут в аннексированном Крыму

С 25 по 28 апреля на ВДНХ проходит большая книжная ярмарка "Книжная страна", которую посетили украинские звезды.

Журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец удалось пообщаться на мероприятии с известной украинской певицей Джамалой, которая представила свою пластинку QIRIM.

Украинская певица Джамала. Фото: Новини.LIVE

Россия "отрезала" ее от родных и друзей, аннексировав Крым. Спикер Евровидения-2024 откровенно рассказала о своих отношениях с людьми, с которыми выросла и долгое время общалась в Крыму.

Звезда объяснила, что россияне жестоко расправляются с сопротивлением на аннексированной территории и со всеми, кто не подчиняется кровавому режиму, отправляют в тюрьму.

Украинская певица Джамала. Фото: Новини.LIVE

"Редко, но общаюсь. К сожалению, даже аутентичные крымскотатарские музыканты, принимавшие участие в записи, не хочу подвергать их опасности. Мы все понимаем, что Крым у нас просто лидирует по количеству осужденных на 18-25 лет. Это больше 250 заключенных и к сожалению, все они являются крымскими татарами. Это действительно наша боль, потому что в Крыму идет сопротивление", — рассказала певица.

Звезда напомнила о том, что россияне признали ее пособницей терроризма и объявили в розыск. Поэтому певица редко общается с родными и знакомыми в Крыму, ведь переживает за их безопасность.

Украинская певица Джамала. Фото: Новини.LIVE

"Я стараюсь лишний раз не раздражать и не цеплять. Тем более, я и сама арестована РФ и объявлена ими в розыск в Интерпол. По их мнению, я пособник терроризма. Но действительно я лишний раз стараюсь не общаться со своими родственниками", — добавила она.

Напомним, мы ранее писали, что певица Джамала поделилась архивными фото из Крыма. А также певица стала спикером Украины на Евровидении-2024.