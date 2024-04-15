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Джей Ло продемонструвала розкішний прес у стильному образі

15 квітня 2024 12:52
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Дженніфер Лопес похизувалась стальним пресом — фото
Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома американська акторка та співачка Дженніфер Лопес прогулюючись вулицями Нью-Йорку продемонструвала свою розкішну фігуру. Зірка з'явилась на публіці у короткому топі.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Прогулюючись вулицям Манхеттена зірка продемонструвала свій рельєфний прес у вкороченій водолазці темно-зеленого кольору та широких світлих джинсах із заниженою талією. Доповнила свій образ співачка коричневими туфлями із товстою підошвою, маленькою шкіряною сумочкою та стильними сонцезахисними окулярами.

Джей Ло засвітила шикарну фігуру
Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: BACKGRID
Джей Ло похизувалася сталевим пресом
Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: BACKGRID
Джей Ло у стильному образі
Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: BACKGRID

Для прогулянки Лопес зробила одну зі своїх улюблених укладок — накрутила легкі та об'ємні локони. Зірка підкреслила риси обличчя макіяжем у нюдових відтінках.

Джей Ло помітили під час обіду з найкращим другом свого чоловіка Бена Аффлека, 54-річним Меттом Деймоном, та його дружиною Лучіаною Баррозу в ресторані Sadelle's на Західному Бродвеї.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Дженніфер Лопес знялася у новій рекламній кампанії для бренду спідньої білизни Intimissimi. А також голлівудська зірка приміряла сукню від українського бренду Lever Couture. 

Дженіфер Лопес
мода
одяг
Нью-Йорк
закордонні зірки
фігура
прес
стиль

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