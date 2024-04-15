Дженніфер Лопес похизувалась стальним пресом — фото

Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Відома американська акторка та співачка Дженніфер Лопес прогулюючись вулицями Нью-Йорку продемонструвала свою розкішну фігуру. Зірка з'явилась на публіці у короткому топі.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Прогулюючись вулицям Манхеттена зірка продемонструвала свій рельєфний прес у вкороченій водолазці темно-зеленого кольору та широких світлих джинсах із заниженою талією. Доповнила свій образ співачка коричневими туфлями із товстою підошвою, маленькою шкіряною сумочкою та стильними сонцезахисними окулярами.

Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: BACKGRID

Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: BACKGRID

Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: BACKGRID

Для прогулянки Лопес зробила одну зі своїх улюблених укладок — накрутила легкі та об'ємні локони. Зірка підкреслила риси обличчя макіяжем у нюдових відтінках.

Джей Ло помітили під час обіду з найкращим другом свого чоловіка Бена Аффлека, 54-річним Меттом Деймоном, та його дружиною Лучіаною Баррозу в ресторані Sadelle's на Західному Бродвеї.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Дженніфер Лопес знялася у новій рекламній кампанії для бренду спідньої білизни Intimissimi. А також голлівудська зірка приміряла сукню від українського бренду Lever Couture.