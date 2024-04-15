Дженнифер Лопес похвасталась стальным прессом.

Джей Ло продемонстрировала роскошный пресс в стильном образе
Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес, прогуливаясь по улицам Нью-Йорка, продемонстрировала свою роскошную фигуру. Звезда появилась на публике в коротком топе.
Об этом сообщает Daily Mail.
Дженнифер Лопес похвасталась подтянутой фигурой
Прогуливаясь по улицам Манхэттена, звезда продемонстрировала свой рельефный пресс в укороченной водолазке темно-зеленого цвета и широких светлых джинсах с заниженной талией. Дополнила свой образ певица коричневыми туфлями с толстой подошвой, маленькой кожаной сумочкой и стильными очками.
Для прогулки Лопес сделала одну из своих любимых укладок – накрутила легкие и объемные локоны. Звезда подчеркнула черты лица макияжем в нюдовых оттенках.
Джей Ло была замечена во время обеда с лучшим другом своего мужа Бена Аффлека, 54-летним Мэттом Дэймоном, и его женой Лучианой Баррозу в ресторане Sadelle's на Западном Бродвее.
Напомним, ранее мы писали, что певица Дженнифер Лопес снялась в новой рекламной кампании для бренда нижнего белья Intimissimi. Также голливудская звезда примерила платье от украинского бренда Lever Couture.
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