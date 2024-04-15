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Джей Ло продемонстрировала роскошный пресс в стильном образе

15 апреля 2024 12:52
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Дженнифер Лопес похвасталась стальным прессом.
Американская актриса и певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес, прогуливаясь по улицам Нью-Йорка, продемонстрировала свою роскошную фигуру. Звезда появилась на публике в коротком топе.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Прогуливаясь по улицам Манхэттена, звезда продемонстрировала свой рельефный пресс в укороченной водолазке темно-зеленого цвета и широких светлых джинсах с заниженной талией. Дополнила свой образ певица коричневыми туфлями с толстой подошвой, маленькой кожаной сумочкой и стильными очками.

Джей Ло зажгла шикарную фигуру
Американская актриса и певица Дженнифер Лопес. Фото: BACKGRID
Джей Ло похвасталась стальным прессом
Американская актриса и певица Дженнифер Лопес. Фото: BACKGRID
Джей Ло в стильном образе
Американская актриса и певица Дженнифер Лопес. Фото: BACKGRID

Для прогулки Лопес сделала одну из своих любимых укладок – накрутила легкие и объемные локоны. Звезда подчеркнула черты лица макияжем в нюдовых оттенках.

Джей Ло была замечена во время обеда с лучшим другом своего мужа Бена Аффлека, 54-летним Мэттом Дэймоном, и его женой Лучианой Баррозу в ресторане Sadelle's на Западном Бродвее.

Напомним, ранее мы писали, что певица Дженнифер Лопес снялась в новой рекламной кампании для бренда нижнего белья Intimissimi. Также голливудская звезда примерила платье от украинского бренда Lever Couture.

Дженнифер Лопес
мода
одежда
Нью-Йорк
зарубежные звезды
фигура
пресс
стиль

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