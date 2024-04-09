Дженніфер Лопес похизувалась розкішним тілом у рекламі білизни
Співачка Дженніфер Лопес знялася у новій рекламній кампанії для бренду спідньої білизни Intimissimi. Нова колекція називається Silky Intimates.
Про це стало відомо з Instagram бренду.
Дженніфер Лопес вже два роки рекламує бренд
На кадрах 54-річна співачка позує у спідній білизні нюдових відтінків. Дженніфер Лопес є амбасадором бренду вже понад два роки.
"Вона на дотик схожа на шовк, але зроблена з неймовірно міцної тканини, яка прилягає до вашого тіла, як друга шкіра", — поділилася враженнями Лопес.
Для бренду Intimissimi також часто знімаються Гайді Клум разом зі своєю дочкою Лені, через що стикаються з критикою: користувачі мережі вважають недоречним, що 19-річна дівчина знімається для реклами спідньої білизни та ще й позує разом зі своєю матір'ю. Сама Гайді не бачить приводів для критики та зізнається, що їй подобається працювати разом із дочкою.
Нагадаємо, Кім Кардаш'ян вразила фігурою на курорті. А Ніколь Кідман влаштувала фотосесію в білизні.
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