Дженніфер Лопес похизувалась розкішним тілом у рекламі білизни

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

Співачка Дженніфер Лопес знялася у новій рекламній кампанії для бренду спідньої білизни Intimissimi. Нова колекція називається Silky Intimates.

Про це стало відомо з Instagram бренду.

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Дженніфер Лопес вже два роки рекламує бренд

На кадрах 54-річна співачка позує у спідній білизні нюдових відтінків. Дженніфер Лопес є амбасадором бренду вже понад два роки.

"Вона на дотик схожа на шовк, але зроблена з неймовірно міцної тканини, яка прилягає до вашого тіла, як друга шкіра", — поділилася враженнями Лопес.

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/intimissimiofficial/

Для бренду Intimissimi також часто знімаються Гайді Клум разом зі своєю дочкою Лені, через що стикаються з критикою: користувачі мережі вважають недоречним, що 19-річна дівчина знімається для реклами спідньої білизни та ще й позує разом зі своєю матір'ю. Сама Гайді не бачить приводів для критики та зізнається, що їй подобається працювати разом із дочкою.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян вразила фігурою на курорті. А Ніколь Кідман влаштувала фотосесію в білизні.