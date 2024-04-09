Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Дженніфер Лопес похизувалась розкішним тілом у рекламі білизни arrow

Дженніфер Лопес похизувалась розкішним тілом у рекламі білизни

9 квітня 2024 08:48
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Дженніфер Лопес похизувалась розкішним тілом у рекламі білизни
Співачка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Співачка Дженніфер Лопес знялася у новій рекламній кампанії для бренду спідньої білизни Intimissimi. Нова колекція називається Silky Intimates.

Про це стало відомо з Instagram бренду.

Читайте також:

Дженніфер Лопес вже два роки рекламує бренд

На кадрах 54-річна співачка позує у спідній білизні нюдових відтінків. Дженніфер Лопес є амбасадором бренду вже понад два роки.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

"Вона на дотик схожа на шовк, але зроблена з неймовірно міцної тканини, яка прилягає до вашого тіла, як друга шкіра", — поділилася враженнями Лопес.

 

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/intimissimiofficial/
Співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/intimissimiofficial/

Для бренду Intimissimi також часто знімаються Гайді Клум разом зі своєю дочкою Лені, через що стикаються з критикою: користувачі мережі вважають недоречним, що 19-річна дівчина знімається для реклами спідньої білизни та ще й позує разом зі своєю матір'ю. Сама Гайді не бачить приводів для критики та зізнається, що їй подобається працювати разом із дочкою.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян вразила фігурою на курорті. А Ніколь Кідман влаштувала фотосесію в білизні. 

Дженіфер Лопес
закордонні зірки
зірки
фотосесія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону