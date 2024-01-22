Джей Ло та Меган Фокс потрапили до антипремії "Золота малина" — всі номінанти
Традиційно, за день до оголошення номінантів премії "Оскар" стали відомі претенденти на антипремію "Золота малина". В кожну з номінацій потрапили по п’ять проєктів або зірок.
Про це йдеться на сайті антипремії.
Антипремія "Золота малина 2024"
Лідером за кількістю номінація стала четверта частина бойовика "Нестримні". Фільм Скотта Во з Джейсоном Стетемом і Дольфом Лундгреном представлена в семи категоріях, включаючи "Найгірший фільм", "Найгірша акторка другого плану" (Меган Фокс), "Найгірший актор другого плану" (Сільвестр Сталлоне), "Найгірша екранна пара", "Найгірший рімейк/приквел/сиквел", "Найгірший режисер" та "Найгірший сценарій".
До речі, Меган Фокс взагалі може отримати дві нагороди за гіршу акторську гру у різних проєктах. Переможців антипремії оголосять за день до урочистої церемонії премії "Оскар", 9 березня.
Найгірший фільм
- "Вінні-Пух: Кров та мед"
- "Екзорцист"
- "Нестримні 4"
- "Мег 2: Безодня"
- "Шазам! Лють богів"
Найгірший актор
- Він Дізель ("Форсаж 10")
- Джейсон Стейтем ("Мег 2: Безодня")
- Джон Войт ("Милосердя")
- Кріс Еванс ("Без відповіді")
- Рассел Кроу ("Екзорцист Ватикану")
Найгірша акторка
- Ана де Армас ("Без відповіді")
- Дженніфер Лопес ("Мати")
- Меган Фокс ("Джонні та Клайд")
- Сальма Хаєк ("Супер Майк: Останній танець")
- Гелен Міррен ("Шазам! Лють богів")
Найгірший актор другого плану
- Білл Мюррей ("Людина-мураха та Оса: Квантоманія")
- Майкл Дуглас ("Людина-мураха та Оса: Квантоманія")
- Мел Гібсон ("Час розплати")
- Франко Неро ("Екзорцист Ватикану")
- Сильвестр Сталлоне ("Нестримні 4")
Найгірша акторка другого плану
- Кім Кетролл ("Про мого батька")
- Меган Фокс ("Нестримні 4")
- Бай Лінг ("Джонні і Клайд")
- Люсі Лью ("Шазам! Ярость богов")
- Мері Стюарт Мастерсон ("П'ять ночей у Фредді").
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