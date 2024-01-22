Джей Ло та Меган Фокс потрапили до антипремії "Золота малина" — всі номінанти

Голлівудська акторка Меган Фокс. Фото: Instagram/meganfox

Традиційно, за день до оголошення номінантів премії "Оскар" стали відомі претенденти на антипремію "Золота малина". В кожну з номінацій потрапили по п’ять проєктів або зірок.

Про це йдеться на сайті антипремії.

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Лідером за кількістю номінація стала четверта частина бойовика "Нестримні". Фільм Скотта Во з Джейсоном Стетемом і Дольфом Лундгреном представлена в семи категоріях, включаючи "Найгірший фільм", "Найгірша акторка другого плану" (Меган Фокс), "Найгірший актор другого плану" (Сільвестр Сталлоне), "Найгірша екранна пара", "Найгірший рімейк/приквел/сиквел", "Найгірший режисер" та "Найгірший сценарій".

До речі, Меган Фокс взагалі може отримати дві нагороди за гіршу акторську гру у різних проєктах. Переможців антипремії оголосять за день до урочистої церемонії премії "Оскар", 9 березня.

Найгірший фільм

"Вінні-Пух: Кров та мед"

"Екзорцист"

"Нестримні 4"

"Мег 2: Безодня"

"Шазам! Лють богів"

Найгірший актор

Він Дізель ("Форсаж 10")

Джейсон Стейтем ("Мег 2: Безодня")

Джон Войт ("Милосердя")

Кріс Еванс ("Без відповіді")

Рассел Кроу ("Екзорцист Ватикану")

Найгірша акторка

Ана де Армас ("Без відповіді")

Дженніфер Лопес ("Мати")

Меган Фокс ("Джонні та Клайд")

Сальма Хаєк ("Супер Майк: Останній танець")

Гелен Міррен ("Шазам! Лють богів")

Найгірший актор другого плану

Білл Мюррей ("Людина-мураха та Оса: Квантоманія")

Майкл Дуглас ("Людина-мураха та Оса: Квантоманія")

Мел Гібсон ("Час розплати")

Франко Неро ("Екзорцист Ватикану")

Сильвестр Сталлоне ("Нестримні 4")

Найгірша акторка другого плану

Кім Кетролл ("Про мого батька")

Меган Фокс ("Нестримні 4")

Бай Лінг ("Джонні і Клайд")

Люсі Лью ("Шазам! Ярость богов")

Мері Стюарт Мастерсон ("П'ять ночей у Фредді").

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