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Джей Ло та Меган Фокс потрапили до антипремії "Золота малина" — всі номінанти

22 січня 2024 21:43
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Стас Кожушко
Редактор
Джей Ло та Меган Фокс потрапили до антипремії "Золота малина" — всі номінанти
Голлівудська акторка Меган Фокс. Фото: Instagram/meganfox
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Традиційно, за день до оголошення номінантів премії "Оскар" стали відомі претенденти на  антипремію "Золота малина". В кожну з номінацій потрапили по п’ять проєктів або зірок. 

Про це йдеться на сайті антипремії.

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Антипремія "Золота малина 2024"

Лідером за кількістю номінація стала четверта частина бойовика "Нестримні". Фільм Скотта Во з Джейсоном Стетемом і Дольфом Лундгреном представлена в семи категоріях, включаючи "Найгірший фільм", "Найгірша акторка другого плану" (Меган Фокс), "Найгірший актор другого плану" (Сільвестр Сталлоне), "Найгірша екранна пара", "Найгірший рімейк/приквел/сиквел", "Найгірший режисер" та "Найгірший сценарій".

До речі, Меган Фокс взагалі може отримати дві нагороди за гіршу акторську гру у різних проєктах. Переможців антипремії оголосять за день до урочистої церемонії премії "Оскар", 9 березня. 

Найгірший фільм

  • "Вінні-Пух: Кров та мед"
  • "Екзорцист"
  • "Нестримні 4"
  • "Мег 2: Безодня"
  • "Шазам! Лють богів"

Найгірший актор

  • Він Дізель ("Форсаж 10")
  • Джейсон Стейтем ("Мег 2: Безодня")
  • Джон Войт ("Милосердя")
  • Кріс Еванс ("Без відповіді")
  • Рассел Кроу ("Екзорцист Ватикану")

Найгірша акторка

  • Ана де Армас ("Без відповіді")
  • Дженніфер Лопес ("Мати")
  • Меган Фокс ("Джонні та Клайд")
  • Сальма Хаєк ("Супер Майк: Останній танець")
  • Гелен Міррен ("Шазам! Лють богів")

Найгірший актор другого плану

  • Білл Мюррей ("Людина-мураха та Оса: Квантоманія")
  • Майкл Дуглас ("Людина-мураха та Оса: Квантоманія")
  • Мел Гібсон ("Час розплати")
  • Франко Неро ("Екзорцист Ватикану")
  • Сильвестр Сталлоне ("Нестримні 4")

Найгірша акторка другого плану

  • Кім Кетролл ("Про мого батька")
  • Меган Фокс ("Нестримні 4")
  • Бай Лінг ("Джонні і Клайд")
  • Люсі Лью ("Шазам! Ярость богов")
  • Мері Стюарт Мастерсон ("П'ять ночей у Фредді").

Нагадаємо, раніше ми писали, що  Данії знімуть власну "Корону" про королеву Маргрете II. Також ми розповідали, що Алан Бадоєв оголосив дату всеукраїнської кінопрем’єри фільму "Довга Доба".

премія
Дженіфер Лопес
Голлівуд
Меган Фокс
актори
закордонні зірки

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