Джей Ло и Меган Фокс попали в антипремию "Золотая малина" — все номинанты
Традиционно за день до объявления номинантов премии "Оскар" стали известны претенденты на анти премию "Золотая малина". В каждую из номинаций попали по пять проектов или звезд.
Об этом говорится на сайте анти премии.
Анти премия "Золотая малина 2024"
Лидером по количеству номинация стала четвертая часть боевика "Неудержимые". Фильм Скотта Во с Джейсоном Стетемом и Дольфом Лундгреном представлена в семи категориях, включая "Худший фильм", "Худшая актриса второго плана" (Меган Фокс), "Худший актер второго плана" (Сильвестр Сталлоне), "Худшая экранная пара", "Худший римейк/приквел/сиквел", "Худший режиссер" и "Худший сценарий".
Кстати, Меган Фокс вообще может получить две награды за худшую актерскую игру в разных проектах. Победители анти премии будут объявлены за день до торжественной церемонии премии "Оскар", 9 марта.
Худший фильм
- "Винни-Пух: Кровь и мед"
- "Экзорцист"
- "Неудержимые 4"
- "Мег 2: Бездна"
- "Шазам! Ярость богов"
Худший актер
- Вин Дизель ("Форсаж 10")
- Джейсон Стейтем ("Мег 2: Бездна")
- Джон Войт ("Милосердие")
- Крис Эванс ("Без ответа")
- Рассел Кроу ("Экзорцист Ватикана")
Худшая актриса
- Ана де Армас ("Без ответа")
- Дженнифер Лопес ("Мать")
- Меган Фокс ("Джонни и Клайд")
- Сальма Хайек ("Супер Майк: Последний танец")
- Хелен Миррен ("Шазам! Ярость богов")
Худший актер второго плана
- Билл Мюррей ("Человек-муравей и Оса: Квантомания")
- Майкл Дуглас ("Человек-муравей и Оса: Квантомания")
- Мел Гибсон ("Время расплаты")
- Франко Неро ("Экзорцист Ватикана")
- Сильвестр Сталлоне ("Неудержимые 4")
Худшая актриса второго плана
- Ким Кетролл ("О моем отце")
- Меган Фокс ("Неудержимые 4")
- Бай Линг ("Джонни и Клайд")
- Люси Лью ("Шазам! Ярость богов")
- Мэри Стюарт Мастерсон ("Пять ночей во Фредди").
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