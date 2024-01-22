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Джей Ло и Меган Фокс попали в антипремию "Золотая малина" — все номинанты

22 января 2024 21:43
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Стас Кожушко
Редактор
Джей Ло и Меган Фокс попали в антипремию "Золотая малина" — все номинанты
Голливудская актриса Меган Фокс. Фото: Instagram/meganfox
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Традиционно за день до объявления номинантов премии "Оскар" стали известны претенденты на анти премию "Золотая малина". В каждую из номинаций попали по пять проектов или звезд.

Об этом говорится на сайте анти премии.

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Лидером по количеству номинация стала четвертая часть боевика "Неудержимые". Фильм Скотта Во с Джейсоном Стетемом и Дольфом Лундгреном представлена в семи категориях, включая "Худший фильм", "Худшая актриса второго плана" (Меган Фокс), "Худший актер второго плана" (Сильвестр Сталлоне), "Худшая экранная пара", "Худший римейк/приквел/сиквел", "Худший режиссер" и "Худший сценарий".

Кстати, Меган Фокс вообще может получить две награды за худшую актерскую игру в разных проектах. Победители анти премии будут объявлены за день до торжественной церемонии премии "Оскар", 9 марта.

Худший фильм

  • "Винни-Пух: Кровь и мед"
  • "Экзорцист"
  • "Неудержимые 4"
  • "Мег 2: Бездна"
  • "Шазам! Ярость богов"

Худший актер

  • Вин Дизель ("Форсаж 10")
  • Джейсон Стейтем ("Мег 2: Бездна")
  • Джон Войт ("Милосердие")
  • Крис Эванс ("Без ответа")
  • Рассел Кроу ("Экзорцист Ватикана")

Худшая актриса

  • Ана де Армас ("Без ответа")
  • Дженнифер Лопес ("Мать")
  • Меган Фокс ("Джонни и Клайд")
  • Сальма Хайек ("Супер Майк: Последний танец")
  • Хелен Миррен ("Шазам! Ярость богов")

Худший актер второго плана

  • Билл Мюррей ("Человек-муравей и Оса: Квантомания")
  • Майкл Дуглас ("Человек-муравей и Оса: Квантомания")
  • Мел Гибсон ("Время расплаты")
  • Франко Неро ("Экзорцист Ватикана")
  • Сильвестр Сталлоне ("Неудержимые 4")

Худшая актриса второго плана

  • Ким Кетролл ("О моем отце")
  • Меган Фокс ("Неудержимые 4")
  • Бай Линг ("Джонни и Клайд")
  • Люси Лью ("Шазам! Ярость богов")
  • Мэри Стюарт Мастерсон ("Пять ночей во Фредди").

Напомним, ранее мы писали, что Дании снимут собственную "Корону" о королеве Маргрете II. Также мы рассказывали, что Алан Бадоев объявил дату всеукраинской кинопремьеры фильма "Довга доба".

премия
Дженнифер Лопес
Голливуд
Меган Фокс
актеры
зарубежные звезды

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