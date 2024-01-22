Джей Ло и Меган Фокс попали в антипремию "Золотая малина" — все номинанты

Голливудская актриса Меган Фокс. Фото: Instagram/meganfox

Традиционно за день до объявления номинантов премии "Оскар" стали известны претенденты на анти премию "Золотая малина". В каждую из номинаций попали по пять проектов или звезд.

Об этом говорится на сайте анти премии.

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Лидером по количеству номинация стала четвертая часть боевика "Неудержимые". Фильм Скотта Во с Джейсоном Стетемом и Дольфом Лундгреном представлена в семи категориях, включая "Худший фильм", "Худшая актриса второго плана" (Меган Фокс), "Худший актер второго плана" (Сильвестр Сталлоне), "Худшая экранная пара", "Худший римейк/приквел/сиквел", "Худший режиссер" и "Худший сценарий".

Кстати, Меган Фокс вообще может получить две награды за худшую актерскую игру в разных проектах. Победители анти премии будут объявлены за день до торжественной церемонии премии "Оскар", 9 марта.

Худший фильм

"Винни-Пух: Кровь и мед"

"Экзорцист"

"Неудержимые 4"

"Мег 2: Бездна"

"Шазам! Ярость богов"

Худший актер

Вин Дизель ("Форсаж 10")

Джейсон Стейтем ("Мег 2: Бездна")

Джон Войт ("Милосердие")

Крис Эванс ("Без ответа")

Рассел Кроу ("Экзорцист Ватикана")

Худшая актриса

Ана де Армас ("Без ответа")

Дженнифер Лопес ("Мать")

Меган Фокс ("Джонни и Клайд")

Сальма Хайек ("Супер Майк: Последний танец")

Хелен Миррен ("Шазам! Ярость богов")

Худший актер второго плана

Билл Мюррей ("Человек-муравей и Оса: Квантомания")

Майкл Дуглас ("Человек-муравей и Оса: Квантомания")

Мел Гибсон ("Время расплаты")

Франко Неро ("Экзорцист Ватикана")

Сильвестр Сталлоне ("Неудержимые 4")

Худшая актриса второго плана

Ким Кетролл ("О моем отце")

Меган Фокс ("Неудержимые 4")

Бай Линг ("Джонни и Клайд")

Люси Лью ("Шазам! Ярость богов")

Мэри Стюарт Мастерсон ("Пять ночей во Фредди").

Напомним, ранее мы писали, что Дании снимут собственную "Корону" о королеве Маргрете II. Также мы рассказывали, что Алан Бадоев объявил дату всеукраинской кинопремьеры фильма "Довга доба".