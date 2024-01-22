У Данії знімуть власну "Корону" про королеву Маргрете ІІ

Королеву Маргрете ІІ. Фото: denmark.dk

Про колишню королеву Данії Маргрете II знімуть серіал. Він буде присвячений життю та правлінню монархині, яка зреклась престолу заради кохання свого сина.

Про це пише The Guardian.

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Через тиждень після зречення престолу Маргрете II данський мовник TV2 та кінокомпанія Sam Productions оголосили про створення художнього серіалу.

Телевізійне шоу вже отримало першопочаткову назву Af Guds nåde ("Божою милістю"). Він буде присвячений життю королеви Маргрете II, яка є найпопулярнішим монархом у світі з рейтингом схвалення населенням понад 80%.

Сюжет стрічки буде розгоратися в палаці Амалієнборг, офіційній резиденції королівської сім’ї в Копенгагені. Історія розпочнеться з народження монархині в 1940 році.

Серіал розповість про правління Маргрете ІІ з погляду членів королівської сім’ї, а також службовців королівського двору. Продюсери та режисери проєкту планують зробити стрічку об'єктивною — показати королівську родину і з гарного, і з поганого боку.

"Незалежно від того, рояліст ви чи ні, і незалежно від того, як ви це висловлюєте, вона має величезне значення для нас як народу, у нашому маленькому качиному ставку, а також у світі. Маленька принцеса не мала бути королевою, але часи змінилися, і вона стала великою королевою. Настав час розповісти чудову історію, яка може дати нам розуміння, якого ми не мали раніше", — сказала виконавча продюсерка серіалу Мета Луїза Фолдагер Сьоренсен.

Королева Маргрете ІІ правила 52 роки

Маргрете ІІ народилася 16 квітня 1940 року, через тиждень після нападу нацистської Німеччини на Данію. ЇЇ народження стало символом надії для данців.

Вона стала королевою у 32 роки після смерті свого батька Фредеріка IX, хоча так статися не мало б. Вона була старшою донькою, проте не спадкоємицею. У 1953 році внесли правки до конституції Данії, які дали можливість жінкам успадковувати трон. Таке рішення підтримало 85% населення.

Маргрете ІІ була першою королевою-жінкою в Данії. Їй довелось покинути престол нещодавно, щоб врятувати шлюб сина. Тоді ще принца, нині короля Фредеріка зфотографували під час вечірньої прогулянки в Мадриді з мексиканською світською левицею. Його дружина Мері була помічена з сльозами на очах і також вона поділилася загадковим дописом про самотність.

Експерти з європейської монархії вважають, що королева Маргрете ІІ зреклася престолу, щоб залагодити конфлікти в стосунках сина. Вона сподівається, що Фредерік і Мері залагодять будь-які розбіжності та працюватимуть разом як нові король і королева

Раніше королева Данії зреклася престолу, щоб врятувати шлюб сина.

Нагадаємо, королівський оглядач прокоментувала мемуари принца Гаррі.