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Джейсону Момоа довелось змінити себе для зйомок у новому "Аквамені"

17 грудня 2023 11:30
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Джейсону Момоа довелось змінити себе для зйомок у новому "Аквамені"
Джейсон Момоа в фільмі "Аквамен і втрачене королівство". Фото: стопкадр фільму
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Актор Джейсон Момоя розповів, що він дуже старанно готувався до зйомок фільму "Аквамен і втрачене королівство". Він хотів бути готовим до важкого костюму та трюків.

Про це пише People.

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44-річний актор сказав, що йому не потрібно було мучати себе страшними діетами чи навантаженнями, щоб набути потрібної фізичної форми для зйомок у фільмі "Аквамен і втрачене королівство". 

Його розклад харчування був доволі гнучким. Коли його запитали напередодні зйомок, що він їсть, актор усміхнувся.

"Все. Оскільки я спалюю дуже багато калорій, я просто їм. Я працюю і рухаюсь протягом усього дня", — поділився простою істиною Момоа.

Актор зізнався, що його діета та режим тренувань спрямовані на підтримку здоров’я та тіла. Він готував себе до сцен, які потребували особливих фізичних зусиль.

"Я роблю це не з марнославства. Це для того, щоб я не поранився. Мені потрібно було бути готовим вдягти костюм, який важить 18 кілограм. У ньому потрібно ще рухатись. Такі умови зйомок роблять велике навантаження на коліна. Я натренував своє тіло так сильно, щоб не отримати травми", — розповів актор.

Aquaman 2 Just Got Dealt Another Big Change
Джейсон Момоа в фільмі "Аквамен і втрачене королівство". Фото: стопкадр трейлеру

Аквамен показав себе зовсім іншим

Джейсон Момоа також розповів, яким прихильники побачать нового короля  Атлантиди. Аквамен стане тепер чоловіком і батьком.

"Це все, що мені не доводилося грати в останніх чотирьох фільмах. Я думаю, що люди повинні побачити його з іншого боку. Тож це було моє прохання, і я думаю, що людям це дійсно сподобається", — заінтригував актор.

Момоа розуміє, що нова історія про супергероя "підняла ставки" для глядачів, адже тепер Аквамен має захистити королівство в першу чергу заради своєї сім'ї та дитини.

Джейсон Момоа в фільмі "Аквамен і втрачене королівство".
Аквамен з сином. Фото: стопкадр трейлеру "Аквамен і втрачене королівство"

Про що новий "Аквамен"

Цього разу глядачі побачать події, які відбуваються кілька років опісля  фіналу першої частини. Новим королем Атлантиди стає Артур Каррі, проте старі вороги не сплять.

Божевільний пірат Чорна Манта хоче знищити Аквамена і позбавити його всього, що він любить — сім'ї, дитини, королівства. Супергерою доведеться об'єднатися зі зведеним братом Ормом Маріусом, з яким в нього теж не найкращі стосунки.

На Атлантиду чекає велика битва, яку в Україні можна буде побачити з 22 грудня.

Aquaman 2 Box Office Advance Booking Update (China)
Аквамен з братом. Фото: стопкадр трейлеру "Аквамен і втрачене королівство"

Нагадаємо, що сцени з Ембер Герд вирізали з трейлеру нового Аквамена.

Раніше ми писали, що Ілон Маск зберіг роль Ембер Херд у продовженні "Аквамена". 

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