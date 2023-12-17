Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Джейсону Момоа пришлось изменить себя для съемок в новом "Аквамене" arrow

Джейсону Момоа пришлось изменить себя для съемок в новом "Аквамене"

17 декабря 2023 11:30
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Джейсону Момоа пришлось изменить себя для съемок в новом "Аквамене"
Джейсон Момоа в фильме "Аквамен и утраченное королевство". Фото: стопкадр фильма
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Актер Джейсон Момоя рассказал, что он очень тщательно готовился к съемкам фильма "Аквамен и утраченное королевство". Он хотел быть готов к тяжелому костюму и трюкам.

Об этом пишет People.

Читайте также:

"Аквамен" накачал мышцы, чтобы не травмироваться

44-летний актер сказал, что ему не нужно было мучить себя страшными диетами или нагрузками, чтобы приобрести нужную физическую форму для съемок в фильме "Аквамен и потерянное королевство".

Его расписание питания было довольно гибким. Когда его спросили перед съемками, что он ест, актер улыбнулся.

"Все. Поскольку я сжигаю очень много калорий, я просто ем. Я работаю и двигаюсь в течение всего дня", — поделился простой истиной Момоа.

Актер признался, что его диета и режим тренировок направлены на поддержание здоровья и тела. Он готовил себя к сценам, нуждающимся в особых физических усилиях.

"Я делаю это не из тщеславия. Это для того, чтобы я не ранился. Мне нужно было быть готовым надеть костюм, весящий 18 килограмм. В нем нужно еще двигаться. Такие условия съемок делают большую нагрузку на колени. Я натренировал свое тело так сильно, чтобы не получить травмы", — рассказал актер.

Aquaman 2 Just Got Dealt Another Big Change
Джейсон Момоа в фильме "Аквамен и утраченное королевство". Фото: стопкадр трейлера

Аквамен показал себя совсем другим

Джейсон Момоа также рассказал, каким поклонникам увидят нового короля Атлантиды. Аквамен станет теперь мужем и отцом.

"Это все, что мне не приходилось играть в последних четырех фильмах. Я думаю, что люди должны увидеть его с другой стороны. Так что это была моя просьба, и я думаю, что людям это действительно понравится ", — заинтриговал актер.

Момоа понимает, что новая история о супергерое "подняла ставки" для зрителей, ведь теперь Аквамен должен защитить королевство в первую очередь ради своей семьи и ребенка.

Джейсон Момоа в фильме "Аквамен и утраченное королевство".
Аквамен с сыном. Фото: стопкадр трейлеру "Аквамен и утраченное королевство"

О чем новый "Аквамен"

В этот раз зрители увидят события, происходящие несколько лет спустя после финала первой части. Новым королем Атлантиды становится Артур Карри, однако старые враги бодрствуют.

Безумный пират Черная Манта хочет уничтожить Аквамена и лишить его всего, что он любит — семьи, ребенка, королевства. Супергерою придется объединиться со сводным братом Ормом Мариусом, с которым у него тоже не самые лучшие отношения.

Атлантиду предстоит большая битва, которую в Украине можно будет увидеть с 22 декабря.

Aquaman 2 Box Office Advance Booking Update (China)
Аквамен с братом. Фото: стопкадр трейлеру "Аквамен и утраченное королевство"

Напомним, что сцены из Эмбера Герда вырезали из трейлера нового Аквамена.

Ранее мы писали, что Илон Маск сохранил роль Эмбер Херда в продолжении "Аквамена".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Актуальное по теме