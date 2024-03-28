Джозефіна Джексон придбала подарунок для військових з ампутаціями

Акторка фільмів для дорослих Джозефіна Джексон. Фото: instagram.com/ta.sama.backup/

Зірка фільмів для дорослих Юлія Сенюк (псевдонім — Джозефіна Джексон) знову підтримала військових, які отримали поранення на фронті. Акторка придбала для захисників, які відновлюються в реабілітаційному центрі TYTANOVI, новенький Land Rover із ручним керуванням.

Про це вона повідомляє "5 канал".

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Зірка фільмів 18+ Юлія Сенюк відвідала поранених захисників у столичному реабілітаційному центрі TYTANOVI та вручила їм ключі від новенького Land Rover. Бійці зможуть вільно користуватися цією автівкою, адже вона на ручному керуванні.

"Мені приємно самій на душі і мені здається, що коли людина доходить до оцього піку, коли вона може сама себе забезпечити, наступна стадія – це допомагати іншим. Тому мені здається, що я вже пройшла той рівень, коли я допомогла собі і от зараз моя місія, особливо під час війни, допомагати іншим", — поділилась зірка фільмів для дорослих.

Land Rover має потужний дизельний двигун та повну комплектацію. Його придбали для бійців у Німеччині. За кошти благодійних організацій встановили на авто ручне керування.

Джозефіна Джексон допомагає військовим. Фото: instagram.com/ta.sama.backup/

Через блокування поляками кордону, перегнати автівку в Україну було непросто. Тендітна волонтерка Анастасія везла Land Rover для бійців через поля та сільські дороги.

Після вручення подарунка, Юлія Сенюк вирушила із захисниками на тренування з баскетболу. Зірка вже не вперше складає компанію бійцям, і раніше бувала із ними на тренуванні з плавання.

Джозефіна Джексон допомагає військовим. Фото: instagram.com/ta.sama.backup/

Акторка активно допомагає захисникам після початку повномасштабного вторгнення. Вона регулярно збирає кошти на потреби військових. Також Юлія Сенюк сприяє психологічній реабілітації військових, вона регулярно відвідує та спілкується із пораненими бійцями.

Нагадаємо, Джозефіна Джексон показала свого коханого та зізналася про те, як він ставиться до її професії. Також акторка фільмів для дорослих взяла участь у благодійному проєкті.