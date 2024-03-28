Джозефина Джексон приобрела подарок для военных с ампутациями

Актриса фильмов для взрослых Джозефина Джексон. Фото: instagram.com/ta.sama.backup/

Звезда фильмов для взрослых Юлия Сенюк (псевдоним Джозефина Джексон) снова поддержала военных, которые получили ранения на фронте. Актриса приобрела для защитников, которые восстанавливаются в реабилитационном центре TYTANOVI, новенький Land Rover с ручным управлением.

Об этом она сообщает "5 канал ".

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Звезда фильмов 18+ Юлия Сенюк посетила раненых защитников в столичном реабилитационном центре TYTANOVI и вручила им ключи от новенького Land Rover. Бойцы смогут свободно пользоваться этим автомобилем, ведь он на ручном управлении.

"Мне приятно самой на душе и мне кажется, что когда человек доходит до этого пика, когда он может сам себя обеспечить, следующая стадия - это помогать другим. Поэтому мне кажется, что я уже прошла тот уровень, когда я помогла себе и вот сейчас моя миссия, особенно во время войны, помогать другим", — поделилась звезда фильмов для взрослых.

Land Rover имеет мощный дизельный двигатель и полную комплектацию. Его приобрели для бойцов в Германии. На средства благотворительных организаций установили на авто ручное управление.

Джозефина Джексон помогает военным. Фото: instagram.com/ta.sama.backup/

Из-за блокирования поляками границы, перегнать автомобиль в Украину было непросто. Хрупкая волонтер Анастасия везла Land Rover для бойцов через поля и сельские дороги.

После вручения подарка, Юлия Сенюк отправилась с защитниками на тренировку по баскетболу. Звезда уже не в первый раз составляет компанию бойцам, и раньше бывала с ними на тренировке по плаванию.

Джозефина Джексон помогает военным. Фото: instagram.com/ta.sama.backup/

Актриса активно помогает защитникам после начала полномасштабного вторжения. Она регулярно собирает средства на нужды военных. Также Юлия Сенюк способствует психологической реабилитации военных, регулярно посещает и общается с ранеными бойцами.

Напомним, Джозефина Джексон показала своего любимого и призналась, как он относится к ее профессии. Также актриса фильмов для взрослых приняла участие в благотворительном проекте.