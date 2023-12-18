Джулія Робертс розповіла, що робили б зараз герої культового фільму "Красуня"

Едвард і Вів'єн у фільмі "Красуня". Фото: стопкадр фільму

Акторка Джулія Робертс передбачила долю героїв фільму "Красуня". Вона вважає, що її героїння була б надзвичайно успішною, навідміну від її обранця.

Про це пише People.

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У нещодавньому інтерв’ю CBS Mornings 56-річну Джулію Робертс запитали, що, на її думку, буде робити культова пара Вів'єн та Едвард 1990 року у наші дні.

Відповідь акторки, яка зіграла Вів'єн, напевно шокує фанатів стрічки, бо вона пророкує головному герою сумний кінець.

"Я думаю, що він спокійно помер уві сні від серцевого нападу, посміхаючись", — сказала вона про Едуарда, якого зіграв чарівний Річард Гір.

Вів'єн ж навпаки буде щасливою. Вона, на думку акторки, посіла б місце Едварда та керувала його бізнесом.

Julia Roberts says “Leave the World Behind” is both a disaster movie and a thriller, but also “a story about this family, this husband and wife, who are kind of opposites.”@GayleKing also quizzes her on iconic roles — and Roberts opens up about marriage to her “favorite human.” pic.twitter.com/laSQXvs4tm — CBS Mornings (@CBSMornings) December 12, 2023

"Красуня" — це фільм, який підкорив мільйони сердець у 20 столітті

Це романтична комедія про долю, яка раптово дарує тобі кохання.

Успішний бізнесмен Едвард готується укласти велику угоду. У нього все добре і раптом він вирішує зняти повію Вів'єн, яка працює недалеко від Алеї Зірок.

Чоловік зачаровується красою, щирістю та милістю дівчини і пропонує їй цікаву угоду — три тисячі доларів за компанію Вів'єн, поки він у місті займається справами. На пару очікують різноманітні пригоди і можливо кохання переможе.

Нагадуємо Джулія Робертс поділилася рідкісним фото своїх двійнят.

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