Джулия Робертс рассказала, что делали бы сейчас герои культового фильма "Красавица"

Эдвард и Вивьен в фильме "Красавица". Фото: стопкадр фильма

Актриса Джулия Робертс предсказала судьбу героев фильма "Красавица". Она считает, что ее героиня была бы чрезвычайно успешной, в отличие от ее избранника.

Об этом пишет People.

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В недавнем интервью CBS Mornings 56-летнюю Джулию Робертс спросили, что, по ее мнению, будет делать культовая пара Вивьен и Эдвард в 1990 году в наши дни.

Ответ актрисы, сыгравшей Вивьен, наверняка шокирует фанатов ленты, потому что она предсказывает главному герою печальный конец.

"Я думаю, что он спокойно умер во сне от сердечного приступа, улыбаясь", — сказала она об Эдуарде, которого сыграл очаровательный Ричард Гир.

Вивьен же наоборот будет счастлив. Она, по мнению актрисы, заняла бы место Эдварда и руководила его бизнесом.

Джулия Робертс считается, что “Лега World Behind” – это хитрый фильм и трейлер, а также “воззрение о этой семье, этой лошади и лжи, которые являются родом из людей”. @GayleKing also quizzes ее на iconic roles — and Roberts opens up a marriage to her “favorite human.” pic.twitter.com/laSQXvs4tm — CBS Mornings (@CBSMornings) December 12, 2023

"Красавица" - это фильм, который покорил миллионы сердец в 20 веке

Это романтическая комедия о судьбе, которая внезапно дарит тебе любовь.

Успешный бизнесмен Эдвард готовится заключить крупную сделку. У него все хорошо и вдруг он решает снять проститутку Вивьен, которая работает недалеко от Аллеи Звезд.

Муж очаровывается красотой, искренностью и милостью девушки и предлагает ей интересное соглашение — три тысячи долларов за компанию Вивьен, пока он в городе занимается делами. На пару ожидают разнообразные приключения и возможно любовь победит.

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