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Джулия Робертс рассказала, что делали бы сейчас герои культового фильма "Красавица"

18 декабря 2023 15:54
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Джулия Робертс рассказала, что делали бы сейчас герои культового фильма "Красавица"
Эдвард и Вивьен в фильме "Красавица". Фото: стопкадр фильма
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Актриса Джулия Робертс предсказала судьбу героев фильма "Красавица". Она считает, что ее героиня была бы чрезвычайно успешной, в отличие от ее избранника.

Об этом пишет People.

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В недавнем интервью CBS Mornings 56-летнюю Джулию Робертс спросили, что, по ее мнению, будет делать культовая пара Вивьен и Эдвард в 1990 году в наши дни.

Ответ актрисы, сыгравшей Вивьен, наверняка шокирует фанатов ленты, потому что она предсказывает главному герою печальный конец.

"Я думаю, что он спокойно умер во сне от сердечного приступа, улыбаясь", — сказала она об Эдуарде, которого сыграл очаровательный Ричард Гир.

Вивьен же наоборот будет счастлив. Она, по мнению актрисы, заняла бы место Эдварда и руководила его бизнесом.

"Красавица" - это фильм, который покорил миллионы сердец в 20 веке

Это романтическая комедия о судьбе, которая внезапно дарит тебе любовь.
Успешный бизнесмен Эдвард готовится заключить крупную сделку. У него все хорошо и вдруг он решает снять проститутку Вивьен, которая работает недалеко от Аллеи Звезд.

Муж очаровывается красотой, искренностью и милостью девушки и предлагает ей интересное соглашение — три тысячи долларов за компанию Вивьен, пока он в городе занимается делами. На пару ожидают разнообразные приключения и возможно любовь победит.

Напоминаем Джулия Робертс поделилась редким фото своих близнецов.

Ранее Джулия Робертс поздравила мужчину с годовщиной страстных фото.

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