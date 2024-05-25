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Екс-чоловік Камалії Захур розповів про масштабні втрати бізнесу через війну РФ

25 травня 2024 07:02
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
Захур розповів, скільки його бізнесу знищила війна РФ
Камалія та Мохаммад Захур. Фото: Інстаграм Камалії
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

На час війни україно-британський бізнесмен та ексчоловік співачки Камалії Мохаммад Захур разом з їхніми спільними доньками тимчасово переїхав до Англії. Таке рішення бізнесмен прийняв через безпеку дітей. Він також додав, що через вторгнення РФ втратив 75% свого бізнесу в Україні.

Про це він розповів в коментарі Новини.LIVE.

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"До Англії ми переїхали через дітей. Я, наприклад, нічого не боюсь, бо вважаю, що смерть може прийти до кожного коли завгодно. І це може трапитися коли завгодно. Тому я смерті не боюся, а от діти, мені б хотілося, щоб вони прожили довше", — уточнив Захур.

За його словами, дітей з України до Англії вивезли ще за два дні до початку повномасштабного вторгнення РФ. 

"У дітей громадянство Англії, бо у нас все йде по лінії батька. Але коли тут все налагодиться, ми теж повернемося в Україну", — сказав бізнесмен.

Він також уточнив, що через російське вторгнення втратив в Україні 75% свого бізнесу.

"Було 100, стало 25. Так, це немало. Але це війна, не можу жалітися. Тим більше цю війну не Україна нав’язала, а їй нав’язали", — підсумував Захур. 

Нагадаємо, співачка Камалія показала довгоочікувану зустріч з доньками. Зірка вирушила до Лондона, щоб провести час із дітьми.

війна
Камалія
Мохаммад Захур
війна в Україні

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