Камалія розчулила мережу емоційною зустріччю з дочками у Лондоні

Співачка Камалія з дочками. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Співачка Камалія показала довгоочікувану зустріч з дочками. Зірка вирушила до Лондона, щоб провести час з дітьми.

Відео обіймів Камалія опублікувала у своєму Instagram.

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Камалія поділилася емоціями від теплої зустрічі з дітьми

Співачка показала кадри зустрічі з дочками на подвір'ї школи, де вони навчаються, дівчата були у формі навчального закладу. Мама та діти не відпускали один одного з обіймів і не шкодували поцілунків.

"Після довгих днів роботи нарешті зустрілася з моїми чудовими дівчатками, Мірабеллою та Арабеллою, тут, у Лондоні! Ваш сміх та радісні обійми — це все, що мені потрібно для щастя. Кожен момент з вами наповнений любов’ю та теплом, і я відчуваю себе найщасливішою мамою у світі. Обіцяю, що кожну хвилину нашого часу разом зроблю незабутньою. Люблю вас до нескінченності!", — прокоментувала артистка зустріч.

У мережі прихильники розчулились після побаченого:

Співачка Камалія з дочками. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

"Дуже шкода, що дітки ростуть далеко від мами, і що така гарна родина розпалася", "Дуже зворушливо", "Дуже емоційно", "Це так мило! Але сумно що треба постійно розлучатися", "Як це мило, як від Вас віє теплом. Щастя Вашій родині", — реагують підписники.

Арабелла та Мірабелла зараз навчаються у Великій Британії. Там вони перебувають разом з батьком, пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. З ним, як пишуть ЗМІ, співачка роулчался. За словами Камалії, коли в країні стане більш безпечно, то її доньки повернуться до навчання в Києві.

Нагадаємо, Камалія показала пишний прийом у рідному місті ексчоловіка. А раніше пісня Камалії підкорила європейський чарт.