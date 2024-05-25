Захур рассказал, сколько его бизнеса уничтожила война РФ

Камалия и Мохаммад Захур. Фото: Инстаграм Камалии

Во время войны украино-британский бизнесмен и экс-муж певицы Камалии Мохаммад Захур вместе с их общими дочерями временно переехал в Англию. Такое решение бизнесмен принял из-за безопасности детей. Он также добавил, что из-за вторжения РФ потерял 75% своего бизнеса в Украине.

Об этом он рассказал в комментарии Новини.LIVE.

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"В Англию мы переехали из-за детей. Я, например, ничего не боюсь, потому что считаю, что смерть может прийти к каждому когда угодно. И это может случиться когда угодно. Поэтому я смерти не боюсь, а вот дети, мне бы хотелось, чтобы они прожили подольше", — уточнил Захур.

По его словам, детей из Украины в Англию вывезли еще за 2 дня до начала полномасштабного вторжения РФ.

"У детей гражданство Англии, потому что у нас все идет по линии отца. Но когда здесь все наладится — мы тоже вернемся назад в Украину", — сказал бизнесмен.

Он также уточнил, что из-за российского вторжения потерял в Украине 75% своего бизнеса.

"Было 100, стало 25. Да, это немало. Но это война, не могу жаловаться. Тем более эту войну не Украина навязала, а ей навязали", — подытожил Захур.

Напомним, певица Камалия показала долгожданную встречу с дочерьми. Звезда отправилась в Лондон, чтобы провести время с детьми.