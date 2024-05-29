Колишній чоловік Камалії Мохаммад Захур розповів, чи розлучилися вони насправді

Колишній Камалії Мохаммад Захур на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Колишній чоловік української співачки Камалії, мільярдер Мохаммад Захур розкрив подробиці особистого життя. Підприємець пакистанського походження зізнався, чи розлучився він офіційно зі своєю дружиною, з якою досі живе під одним дахом.

Про це Мохаммад Захур розповів під час інтерв’ю каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Екскоханий української артистки Камалії відповів на питання, чи розлучилися вони офіційно. Але відповідь виявилася дуже незрозумілою, адже це Мохаммад вирішив залишити під інтригою. Водночас, мільярдер наголосив, що між ним і Камалією прекрасні стосунки.

"Коли в шоу-бізнесі є інтрига, то вона дуже приваблює публіку, медіа, тому ми це питання залишимо під інтригою. У нас прекрасні стосунки, у нас взагалі краще не вигадаєш", — наголосив колишній коханий української співачки Камалії.

Мільярдер Мохаммад Захур під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Нещодавно до мережі потрапив кадр, на якому можна помітити синці на обличчі Камалії. Всі одразу почали думати, що Камалія могла постраждати від побиття свого ексчоловіка. Але сам Мохаммад заявив, що він ніякого відношення до цього не має.

Камалія із синцями на обличчі. Фото: Telegram "Джокер"

"Я не знаю, але найголовніше — не я, можливо це грим. Я не знаю, що це було, але в будь-якому випадку це не я", — прокоментував знімки Камалії її колишній чоловік.

Також він зізнався, чи живуть вони з Камалією досі під одним дахом і що в їхньому особистому житті зараз.

"Ми разом живемо, коли я тут, або коли ми повертаємося з нашими дітьми. Весь час наші діти повертаються, то ми тут. У мене точно немає (кохання, – Ред.), у мене не бувало, і в неї теж, я думаю, що нічого поки. Але я не знаю", — висловився про стосунки зі співачкою Мохаммад Захур.

Шлюб Камалії і Мохаммада Захура

Не так давно українська співачка Камалія заявила про те, що вона розлучається зі своїм чоловіком, мільярдером Мохаммадом Захуром. Проте, після цього вони разом стали з’являтися на різних сімейних кадрах і заходах, що наштовхує фанатів на думку, що вони не будуть розлучатися.

Співачка Камалія зі своїм колишнім Мохаммадом Захуром на музичній премії YUNA. Фото: Instagram Камалії

Нагадаємо, ми писали про те, що співачка Камалія поділилася милими сімейними кадрами з доньками.

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