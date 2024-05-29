Бывший муж Камалии Мохаммад Захур рассказал, развелись ли они на самом деле

Бывший Камалии Мохаммад Захур на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Бывший муж украинской певицы Камалии, миллиардер Мохаммад Захур раскрыл подробности личной жизни. Предприниматель пакистанского происхождения признался, развелся ли он официально со своей женой, с которой до сих пор живет под одной крышей.

Об этом Мохаммад Захур рассказал во время интервью каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Экс-любимый украинской артистки Камалии ответил на вопрос, развелись ли они официально. Но ответ оказался очень непонятным, ведь это Мохаммад решил оставить под интригой. В то же время, миллиардер подчеркнул, что между ним и Камалией прекрасные отношения.

"Когда в шоу-бизнесе есть интрига, то она очень привлекает публику, медиа, поэтому мы этот вопрос оставим под интригой. У нас прекрасные отношения, у нас вообще лучше не придумаешь", — подчеркнул бывший любимый украинской певицы Камалии.

Миллиардер Мохаммад Захур во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Недавно в сеть попал кадр, на котором можно заметить синяки на лице Камалии. Все сразу начали думать, что Камалия могла пострадать от избиения своего экс-мужа. Но сам Мохаммад заявил, что никакого отношения к этому не имеет.

Камалия с синяками на лице. Фото: Telegram "Джокер"

"Я не знаю, но самое главное — не я, возможно это грим. Я не знаю, что это было, но в любом случае это не я", — прокомментировал снимки Камалии ее бывший муж.

Также он признался, живут ли они с Камалией до сих пор под одной крышей и что в их личной жизни сейчас.

"Мы вместе живем, когда я здесь, или когда мы возвращаемся с нашими детьми. Все время наши дети возвращаются, то мы здесь. У меня точно нет (любви, — Ред.), у меня не бывало, и у нее тоже, я думаю, что ничего пока. Но я не знаю", — высказался об отношениях с певицей Мохаммад Захур.

Брак Камалии и Мохаммада Захура

Не так давно украинская певица Камалия заявила о том, что она разводится со своим мужем, миллиардером Мохаммадом Захуром. Однако, после этого они вместе стали появляться на разных семейных кадрах и мероприятиях, что наталкивает фанатов на мысль, что они не будут разводиться.

Певица Камалия со своим бывшим Мохаммадом Захуром на музыкальной премии YUNA. Фото: Instagram Камалии

Напомним, мы писали о том, что певица Камалия поделилась милыми семейными кадрами с дочерьми.

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